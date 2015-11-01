Коломейцев: «У «Кубани» залетало все»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поделился своими впечатлениями от матча против «Кубани» (2:6).

«Просто у «Кубани» залетало все. Они даже с углового забили. Все контратаки завершились голами. У нас в первом тайме было три-четыре момента. Если бы мы забили, то во второй половине можно было бы что-то исправить.

Да, мы допускали ошибки, после которых нам забивали, хотя концентрация была высокой. Мы пытались отыграться, забили два гола и упустили несколько моментов. Если бы реализовали их, в конце можно было устроить штурм.

Мы соберемся и сделаем выводы. Будем исправлять ситуацию», – заявил Коломейцев.