Лодыгин: «Я не переставал быть первым номером «Зенита»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин пообщался с журналистами после матча 14-го тура РФПЛ против «Мордовии» (0:0). Его спросили о том, стал ли он снова первым номером команды.

«Я им и оставался, думаю. Если я вышел на поле, значит готов. Так решил тренер, и я благодарен ему за это. Буду доказывать самому себе и всем людям, которые как-то не так обсуждали меня. Неприятно было, все набросились. Но ничего страшного, я сильный. Буду помогать команде. Главное, чтобы мои партнеры верили в меня. Они это показывают. Буду стараться выручать», – говорит Лодыгин.

Футболисту не понравился вопрос о том, почему «Зенит» лучше играет в Лиге чемпионов, чем в РФПЛ.

«Дурацкий вопрос, извините меня. Даже не знаю, что ответить. Почему? Потому что к каждой игре мы готовимся, как к финалу, можно сказать. Просто сегодня что-то не получилось».