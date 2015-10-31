«Зенит» – «Мордовия». Юсупов появится с первых минут вместо Халка

Стали известные стартовые составы «Зенита» и «Мордовии» на матч 14-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Данни, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Малафеев, Нету, Смольников, Ткачук, Евсеев, Рязанцев, Долгов.

«Мордовия»: Ревишвили, Фибел, Дудиев, Рыков, Тишкин, Ле Таллек, Власов, Махмудов, Стеванович, Мухаметшин, Луценко.

Запасные: Чебану, Шебанов, Перендиа, Нахушев, Кобахидзе, Гапон, Бобер, Иванов, Джало, Сысуев, Игнатович.

Напомним, матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало – 17:00 МСК. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этой встречи.