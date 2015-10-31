Онопко: «Васин сыграл хорошо в Кубке России»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о включении защитника Виктора Васина в стартовый состав на матч 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с «Уфой».



«Дали отдохнуть Алексею Березуцкому, Василий травмирован. Васин сыграл хорошо в Кубке России. Он прогрессирует и не зря был вызван в сборную. Хорошо, когда есть футболисты, которые могут заменить других без изменения качества игры. Матчей много, и нужно пытаться делать ротацию», – сказал Онопко в эфире телеканала «Наш футбол».