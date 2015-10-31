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  • Вернидуб: «Не знаю, почему «Шахтер» и «Динамо» ослабляют чемпионат»

Вернидуб: «Не знаю, почему «Шахтер» и «Динамо» ослабляют чемпионат»

31 октября 2015, 06:05

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал разгром от «Шахтера» (1:7) в матче 13-го тура УПЛ.

«Никто не кинет камень в наш огород? Нужно не камень — нужно мешок камней выбрасывать. Я считаю, что отвратительно сыграли. Поздравляю «Шахтер» с заслуженной победой. Так играть, как мы играли второй тайм, просто нельзя. Мне сложно сказать, почему так. Есть эксперты, вот Сергей Морозов, например. Он разберет, все расскажет, пропоет оды, что команда «Шахтер» очень сильная, «Заря» слабая...

Если бы вышла та команда, которая играла одиннадцать туров... Пусть обижаются на меня — «Шахтер», «Динамо»... Но если вы дали ребят в аренду — пускай играют. Вы хотите крепкий чемпионат, сильный, интересный? Я не знаю, чего вы его ослабляете. Это крик души», — отметил Вернидуб.

Напомним, что из-за запрета «Шахтера» не смогли принять участие в матче Никита Шевченко, Руслан Малиновский, Филипп Будковский и Александр Караваев, которые выступают за «Зарю» на правах аренды.

Источник: Matchday.ua
Украина. Премьер-Лига Украина Шахтер Заря Шевченко Никита Будковский Филипп Караваев Александр Малиновский Руслан Вернидуб Юрий
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