Дзюба: «Гол в Лиге чемпионов – это круто. Мечты сбываются!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сдерживал своих эмоций после матча Лиги чемпионов против «Гента», в котором он забил дебютный гол в этом турнире.

«Круто, конечно. Мечты сбываются! У меня хороший период сейчас – за сборную удалось забить, «Спартаку», а сейчас в Лиге чемпионов. Но я понимаю, что это не предел и нужно стараться забивать еще. В таком клубе, как «Зенит», нужно постоянно оправдывать доверие партнеров и тренерского штаба. Почивать на лаврах я не собираюсь, сделали даже не половину, а всего 30% дела», – заявил Дзюба.