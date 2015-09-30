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Дзюба: «Гол в Лиге чемпионов – это круто. Мечты сбываются!»

30 сентября 2015, 08:58
18

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сдерживал своих эмоций после матча Лиги чемпионов против «Гента», в котором он забил дебютный гол в этом турнире.

«Круто, конечно. Мечты сбываются! У меня хороший период сейчас – за сборную удалось забить, «Спартаку», а сейчас в Лиге чемпионов. Но я понимаю, что это не предел и нужно стараться забивать еще. В таком клубе, как «Зенит», нужно постоянно оправдывать доверие партнеров и тренерского штаба. Почивать на лаврах я не собираюсь, сделали даже не половину, а всего 30% дела», – заявил Дзюба.

Источник: ФК «Зенит»
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Гент Дзюба Артем
Комментарии (18)
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Смит80
1443595838
Артем... ясен перец "Мечты сбываются", ты же возле "ГАЗПРОМА" находишься... и там у всех они сбываются!
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Витус Беринг
1443596742
По стопам кокорина не пойди - и всё будет офигительно !!!
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Сармат Ростов
1443598387
Мяч от дерева в ворота отскочил. А вот Шатов нормальный такой закатил!
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Диктор
1443599266
ТРЕПЛО
Ответить
sir_Alex
1443602311
Газпром - мечты сбываются!
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taben
1443607570
Сейчас Ростовчик бомжам втащит троечку, а Дзюбиньо засосет трясина бердыевской защиты.
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расулик
1443607653
его мечта забить в ворота Гента
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Djazzz
1443609879
с победой! но можно было как то по собранней играть
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FC_SM36
1443619432
ПочИвать. Или просто так, как Дзюба сказал напечатали? А вообще, молодчик парень, главное чтобы за сборную больше забивал, сейчас нам голы очень нужны.
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Костянfriend
1443623953
Дзюба старается - это заметно. Но, не тянет по мастерству он по сравнению с другими игроками Зенита.
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