Володько: «Застали «Рому» врасплох»

Полузащитник БАТЭ Максим Володько поделился своими эмоциями после матча с «Ромой» в Лиге чемпионов, в котором его команда победила римлян со счетом 3:2.

«Пока, честно говоря, эмоций нет никаких. Очень устал. Думаю, понимание значимости этой победы придет позднее.

Считаю, ни один из наших голов не был нелогичным. Мы бежали в атаку, создавали моменты. Наверное, где-то застали врасплох «Рому», которая в первом тайме давала играть. И у нас многое получалось. Много работали с мячом, чувствовали уверенность в себе – и это принесло плоды», – заявил Володько.