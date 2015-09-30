Отец Кержаковых: «Очень хочу, чтобы Саша и Миша вместе вышли на поле»

Отец игроков «Зенита» Михаила и Александра Кержаковых Анатолий прокомментировал вчершнюю игру голкипера команды.

– В целом нормально выглядел. Видно было, что парень особо не нервничал. Я его еще до игры спрашивал: “Миш, ты как?” А он: “Да ничего, пап, все в порядке”. Он уже не молодой, поиграл, так что психологически оказался готов. Главное, что “Зенит” победил.

– Михаил мог выручить команду в эпизоде с пропущенным голом?

– Сложно сказать… Не знаю.

– Грубых ошибок вратарь не допустил. Получается, в следующей игре снова может выйти на поле?

– У меня всегда есть надежда, что он будет играть постоянно. Но решать тренерам.

– Когда, кстати, узнали, что сын попадет в стартовый состав?

– Вчера вечером он нам написал, где-то уже в 11-м часу вечера. По голосу было понятно: не волнуется. Миша всегда хочет играть. Переживал, что у него недостаточно практики.

– Вот видите, мечты сбываются.

– И не говорите (смеется)!

– Вот бы еще и Александр в основу “Зенита” вернулся…

– Ох, я с Сашей стараюсь об этом сейчас не разговаривать. Достаточно больная тема.

– И все-таки надеетесь, что уже в этом сезоне братья, наконец, сыграют за “Зенит” вместе?

– Зачем гадать? Мне бы очень этого хотелось. Но от моего желания мало что зависит…