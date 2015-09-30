Тренер «Гента»: «У Дзюбы не самая большая, но достаточно умная голова»

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук поделился своими впечатлениями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Зенита», в котором его команда уступила со счетом 2:1.

«Анализ может быть таким же, как и та оценка, что я давал до игры. Было предсказуемо, что все завершится таким образом. Мы больше владели мячом, это было более удивительно, кажется, 60 на 40, но создавали не так много шансов. Где-то нужно было действовать более расторопно. Мы получили урок, нам нужно учиться и прибавлять, и надеюсь, что мы еще сможем набрать очки», – заявил Ванхазебурк.

Кроме того, бельгийский специалист оценил игру форварда «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы.

«Он высокий парень, 194 сантиметра, и он очень силен. Мы его изучали и знали, что такие голы он забивал в чемпионате России. Халк тоже себя проявил, мог сам забивать, но сделал навес, и Дзюба своей не самой большой, но достаточно умной головой сумел переправить мяч в дальний угол. В остальном он был не так опасен, но в этом моменте мы не смогли его сдержать», – добавил тренер.