Радченко: «Лодыгин – далеко не Нойер»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал игру вратаря петербургского клуба Юрия Лодыгина в преддверии матча Лиги чемпионов против «Гента».

«Многие болельщики дискутируют о том, кто должен сыграть в воротах в сегодняшнем поединке. В защиту Юрия Лодыгина я хочу сказать, что он неоднократно демонстрировал свой уровень игры. Может быть, ему не всегда хватает опыта, поэтому Юрий допускает иногда глупые ошибки. Лодыгин — далеко не Нойер, который прекрасно выступает в сборной Германии на позиции последнего защитника. Наверное, в будущем от всех вратарей будут ждать уверенной игры ногами».

Также бывший зенитовец сравнил неудачи Лодыгина с долгой безголевой серией Александра Кержакова.

«От Юрия Лодыгина требуется сейчас надежность, так как «Зенит» никак не может выиграть в последних матчах в чемпионате. У каждого игрока бывает непростой период. Можно вспомнить и Александра Кержакова, когда ему никак не удавалось забить. Тогда пошли разговоры чуть ли не о том, что нашему бомбардиру пора заканчивать карьеру. Но потом все встало на свои места. Сейчас Лодыгину нужно просто успокоиться, а тренерскому штабу найти определенные слова».