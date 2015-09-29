Созин: «В случае появления в воротах Лодыгин свой гол пропустит»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о своих ожиданиях от игры «Зенита» против «Гента» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Команда с берегов с Невы является безоговорочным фаворитом в сегодняшнем матче с «Гентом». На данный момент только очень осведомленный специалист сможет объективно оценить бельгийскую команду. Для всех остальных «Гент» является загадкой, и потому питерцы обязаны без проблем обыгрывать сегодняшних гостей.

Крупная победа «Зенита» над «Гентом» будет вполне закономерным итогом предстоящего матча. Думаю, если Виллаш-Боаш примет решение оставить Лодыгина в запасе, то питерцы победят со счeтом 3:0. Если Юрий сыграет, тогда – 3:1. Предположу, что в случае появления в воротах Лодыгин свой гол пропустит», – сказал Созин.