«Зенит» – «Гент». Онлайн-трансляция

Начало кампании в Лиге чемпионов для «Зенита» получилось весьма удачным: на выезде была обыграна «Валенсия» – один из признанных фаворитов группы. Теперь петербуржцы имеют отличную возможность закрепить успех в матче с аутсайдером квартета – бельгийским «Гентом», который свой первый матч в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Лионом». Победа в этой игре может стать для «Зенита» сильной заявкой на выход из группы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Гент». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите!