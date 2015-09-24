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    Кубок России. «Краснодар» одолел «Зенит-Ижевск», «Урал» одержал волевую победу над «Енисеем»

    «Краснодар» в рамках 1/16 Кубка России в гостях не без труда сломил сопротивление «Зенит-Ижевска». Победу «быкам» принес гол нападающего Федора Смолова в самой концовке встречи.

    «Урал» одержал волевую победу над «Енисеем», победный гол незадолго до свистка забил форвард Спартак Гогниев.

    Кубок России. 1/16 Финала

    Зенит-Ижевск (Ижевск) - Краснодар (Краснодар) - 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Смолов, 85.

    Краснодар: Синицын, Марков, Гранквист, Енджейчик, Калешин, Каборе, Газинский (Страндберг, 90+1), Вандерсон (Смолов, 69), Лаборде, Быстров (Мамаев, 61), Ари.

    Предупреждения: Газинский, 12; Калешин, 47.

    Енисей (Красноярск) – Урал (Екатеринбург) - 1:2 (1:0)

    Голы: 0:1 – Лескано, 17 (с пенальти); 1:1 – Ставпец, 48; 1:2 – Гогниев, 88.

    Енисей: Шелия, Качан, Алиев, Лескано, Фатуллаев, Марущак, Иванов (Чадов, 69), Климов, Гультяев, Хрущев (Галыш, 63), Чернов.

    Урал: Арапов, Хозин, Данцев, Новиков, Фонтанелло, Емельянов, Ярошенко (Сапета, 90), Бурмистров, Билоног (Ставпец, 46), Ерохин, Гогниев (Дорожкин, 90).

    Предупреждения: Хозин, 53; Шелия, 88

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2015 17:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +354

      REDAT 25 сентября 2015, 08:10

      Молодцы "Быки"!С победой!

      0
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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 25 сентября 2015, 00:14

      весь матч зенитовцы Ижевска возили по полю команду унылого говна из краснодаря и всё таки в конце бездарный смолов забил случайный гол!мда...отскочил фк магнит!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +354

      REDAT > ФОКС АРМЕЙСКИЙ 25 сентября 2015, 08:13

      Тоже самое можно сказать про "ЦСКА", но это футбол.

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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. 24 сентября 2015, 20:08

      Так хотят они выиграть Габалу.да парвем краснодар.....

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      ...
      Рейтинг: +354

      REDAT > AZERBAYCAN.. 24 сентября 2015, 20:20

      Время покажет, кто кого парвет !!!!!!!!!!!!!

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