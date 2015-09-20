РФПЛ. ЦСКА обыграл «Мордовию» в голевой феерии

Матч между «Мордовией» и ЦСКА получился по-настоящему фантастическим, и наверняка еще долго будет обсуждаться. Хозяева начали очень активно, забив 3 мяча уже в первые 16 минут матча. Тем не менее, после перерыва «армейцам» удалось сравнять счет, но «Мордовия» вновь вышла вперед, забив четвертый гол. Однако ЦСКА отличился еще трижды, подарив потрясающее зрелище всем болельщикам.
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
Голы: 1:0 — Луценко, 1; 2:0 — Рыков, 12; 3:0 — Мухаметшин, 16; 3:1 — Панченко, 49; 3:2 — Тошич, 56; 3:3 — Думбия, 59; 4:3 — Луценко, 67; 4:4 — Муса, 80; 4:5 — Муса, 86; 4:6 — Думбия, 88.
Мордовия: Ревишвили, Перендия, Рыков, Нахушев, Шитов, Стеванович (Махмудов, 64), Власов (Дудиев, 62), Джало, Ле Таллек, Руслан Мухаметшин, Луценко (Игнатович, 83).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников (Миланов, 57), Дзагоев, Б. Натхо (Цауня, 72), Еременко (Панченко, 46), Тошич, Муса, Думбия.
Предупреждения: Рыков, 34; Джало, 37; Джало, 54;
Удаления: Фернандес, 11; Джало, 54.
Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
Источник: Бомбардир.ру