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РФПЛ. ЦСКА обыграл «Мордовию» в голевой феерии

20 сентября 2015, 15:24
51

Матч между «Мордовией» и ЦСКА получился по-настоящему фантастическим, и наверняка еще долго будет обсуждаться. Хозяева начали очень активно, забив 3 мяча уже в первые 16 минут матча. Тем не менее, после перерыва «армейцам» удалось сравнять счет, но «Мордовия» вновь вышла вперед, забив четвертый гол. Однако ЦСКА отличился еще трижды, подарив потрясающее зрелище всем болельщикам.
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
Голы: 1:0 — Луценко, 1; 2:0 — Рыков, 12; 3:0 — Мухаметшин, 16; 3:1 — Панченко, 49; 3:2 — Тошич, 56; 3:3 — Думбия, 59; 4:3 — Луценко, 67; 4:4 — Муса, 80; 4:5 — Муса, 86; 4:6 — Думбия, 88.
Мордовия: Ревишвили, Перендия, Рыков, Нахушев, Шитов, Стеванович (Махмудов, 64), Власов (Дудиев, 62), Джало, Ле Таллек, Руслан Мухаметшин, Луценко (Игнатович, 83).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников (Миланов, 57), Дзагоев, Б. Натхо (Цауня, 72), Еременко (Панченко, 46), Тошич, Муса, Думбия.
Предупреждения: Рыков, 34; Джало, 37; Джало, 54;
Удаления: Фернандес, 11; Джало, 54.
Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мордовия
Комментарии (51)
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Abrekkk
1442752281
Ужас бл(((( Мне то по* на цыску или мордву, за державу обидно...Кто не увидел ДОГ-тот туп и слеп! Как расступались мордвины было видно невооруженным глазом...РПЛ такой РПЛ, ауууу УЕФА!? п.с. при счете 3-0 я предсказал друзьям победу цыски....вот позорники!
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Abrekkk
1442752688
цыски и мордовия, вас не тошнит от ДОГа??? Более наглого дога не видел никогда! КашмаррРРР!
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Странник-07
1442752772
вот каким бывает договорняк. давайте теперь заикнитесь об этом .
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JustStop
1442752931
Очень сложно подводить итоги после такого матча. Слуцкому спасибо за Панченко - пожалуй, первый или второй сезон, когда замены делаются с целью кардинально перестроить схему. И за "если не выиграем - все полетят в Иркутск" Эмоций, пожалуй, не осталось - аритмия чувств, сменявших друг друга каждые минут 15, имеет слишком большую амплитуду. С Локо будет тяжело, факт - но тут уже ребята задолжали болельщикам за съеденные запасы валидола, надеюсь, такого позора, как в первом тайме, не будет. Даже победных возгласов не будет - хотелось бы только выразить надежду, что сегодняшнее безумие есть предзнаменование подвигов на грядущем через 1000 дней Чемпионате Мира.
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Abrekkk
1442753148
минусуйте жалкие, минусуйте! ЭТО БЫЛ ВСЕМ ДОГАМ ДОГ, И НИКТО МЕНЯ НЕ ПЕРЕУБЕДИТ!
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Abrekkk
1442753193
ТОЛЬКО ЗАИКНИТЕСЬ ТУТ ПРО ДОГ В СЛ. РАЗ, ПОЗОРНИКИ!
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Эд1970
1442753457
Эмоции закончились)))ЦСКА молодцы!!!!!!!!
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Сармат Ростов
1442755670
Кони выиграли по делу. Так и должно быть, что ни говори, а Мордоване классом пониже будут.
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bentlly
1442755763
Молодец судья тебя потому что ты помогал ЦСКА удалил Янник жало
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bentlly
1442755822
Молодцы Мордовии показали зрелищный футбол
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