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    Видеотрансляция матча «Зенит» - «Амкар» – на «Бомбардире»

    "Зенит" проиграл два последних домашних матча чемпионата, однако выездная победа над "Валенсией" в Лиге чемпионов должна вернуть подопечным Андре Виллаш-Боаша уверенность в своих силах. "Амкар" последнюю победу одержал еще 1 августа над "Крыльями" и является сегодня лакомым кусочком для чемпиона страны.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Амкар". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 16:30
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