Молло: «Попросил Халка сильно не бить»

Новичок "Крыльев Советов» полузащитник Йоан Молло рассказал о своем дебюте в составе самарской команде и первых впечатлениях о чемпионате России. Напомним, французский хавбек в матче с"Зенитом" (3:1) отдал три результативных передачи.

– Сколько звонков ты получил после победы над "Зенитом"?

– Я выключил свой телефон, потому что люди часто говорят похвалу и звонят, когда у тебя в жизни происходит что-то хорошее. И редко, когда все наоборот. После игры с "Зенитом" я сам позвонил тем, кого люблю.

– В той же игре с "Зенитом" перед тем, как Халк пробил штрафной удар, ты чем-то рассмешил бразильца. Что ты ему сказал?

– Ничего особенного. Просто попросил его бить по нашим воротам не очень сильно.

– В российской прессе тебя сравнивают с другим французским игроком, который еще совсем недавно выступал в России, Матье Вальбуэна. Тебе льстит это сравнение?

– Нет, потому что это игрок совершенно другого амплуа. Да и сам я – простой парень, без лишних мыслей в голове.

– В одном из своих интервью ты сказал, что российский футбольный чемпионат – это не экзотика. А что тогда ты считаешь экзотикой?

– Чемпионат России привлек меня тем, что здесь много известных игроков. Этот фактор уже стал для меня некоторым трамплином в плане перехода. Хотя, конечно, самым важным для меня было доверие со стороны тренера. А экзотика для меня – это поставить крест на своей карьере и переехать, например, в чемпионат ОАЭ.