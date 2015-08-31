«Спартак» продал Кротова в «Уфу»

Нападающий «Спартака» Вячеслав Кротов отныне будет выступать за «Уфу». Сообщается, что контракт футболиста с его новым клубом рассчитан на несколько лет, а сумма сделки составляет 500 тысяч евро. За «Спартаком» осталось приоритетное право выкупа.

Ранее Кротовым интересовался «Амкар», желавший арендовать его до конца сезона.

В «Спартак» Кротов перешел в 2012 году из «Волгаря», а его дебют в основе красно-белых состоялся в мае 2013 года. При Мурате Якине Кротов сумел закрепиться в основе и провел за «Спартак» десять матчей во второй половине прошлого сезона.