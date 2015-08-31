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«Спартак» продал Кротова в «Уфу»

31 августа 2015, 02:02
4

Нападающий «Спартака» Вячеслав Кротов отныне будет выступать за «Уфу». Сообщается, что контракт футболиста с его новым клубом рассчитан на несколько лет, а сумма сделки составляет 500 тысяч евро. За «Спартаком» осталось приоритетное право выкупа.

Ранее Кротовым интересовался «Амкар», желавший арендовать его до конца сезона.

В «Спартак» Кротов перешел в 2012 году из «Волгаря», а его дебют в основе красно-белых состоялся в мае 2013 года. При Мурате Якине Кротов сумел закрепиться в основе и провел за «Спартак» десять матчей во второй половине прошлого сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Кротов Вячеслав
Комментарии (4)
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red-white-power
1440996333
"десть матчей" ну без ошибок никак не можете
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denis777_77
1440999338
http://fcufa.pro/allarticle/le
nta/58-news-komanda/2586-gendi
rektor-ufy-mogli-priobresti-u-
spartaka-krotova-no-ne-dogovor
ilis-po-lichnomu-kontraktu
Ответить
Grag
1441010630
Удачи!!!
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karlss0n
1441013155
Очень рад за Славу. Конечно ,лучше бы Турцию...
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