«Спартак» продал Кротова в «Уфу»

Нападающий «Спартака» Вячеслав Кротов отныне будет выступать за «Уфу». Сообщается, что контракт футболиста с его новым клубом рассчитан на несколько лет, а сумма сделки составляет 500 тысяч евро. За «Спартаком» осталось приоритетное право выкупа.
Ранее Кротовым интересовался «Амкар», желавший арендовать его до конца сезона.
В «Спартак» Кротов перешел в 2012 году из «Волгаря», а его дебют в основе красно-белых состоялся в мае 2013 года. При Мурате Якине Кротов сумел закрепиться в основе и провел за «Спартак» десять матчей во второй половине прошлого сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»
nta/58-news-komanda/2586-gendi
rektor-ufy-mogli-priobresti-u-
spartaka-krotova-no-ne-dogovor
ilis-po-lichnomu-kontraktu