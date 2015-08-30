Рейнгольд: «Не хочу оскорблять «Мордовию» и «Рубин», но так в футбол играть нельзя»

Эксперт Валерий Рейнгольд не ожидает многого от матча седьмого тура РФПЛ, в котором «Мордовия» примет «Рубин». Специалист счиатает, что обе команды демонстрируют непривлекательный для зрителей футбол.

«Играют в Самаре. Интересный наш футбол. Ставлю на ничью – 1:1. Ничем команды друг от друга не отличаются, кроме цвета формы. По игре – ничего особенного. Оскорблять не хочу, но так в футбол играть нельзя. Исполнители нулевые. «Мордовия» высасывает из себя все соки. За счет этого добывает очки в Краснодаре, а «Рубин» просто мучается»,– считает Рейнгольд.