«Зенит» снизил цену на Витселя

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель по-прежнему находится в сфере интересов «Ювентуса». В переговорах с туринцами клуб из Санкт-Петербурга снизил трансферную стоимость бельгийца до 25 миллионов евро.

После травм Сами Хедиры и Квадво Асамоа итальянцы пытаются укрепить центр поля, но переход Витселя в «Ювентус» зависит и от того, удастся ли «Зениту» заполучить полузащитника «Монако» Жоау Моутинью. «Ювентус», в свою очередь, параллельно ведет переговоры с «Шальке-04» относительно полузащитника Юлиана Дракслера.

Напомним, ранее Витсель отказался продлить контракт с "Зенитом" и заявил, что хочет играть в более сильном чемпионате.