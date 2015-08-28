Ребров: «Если какая-то команда будет думать, что является фаворитом, то она может за это поплатиться»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Киевляне сыграют с «Челси», «Порту» и «Маккаби».

«Думаю, на этом этапе уже нет слабых команд. Ведь и те команды, которые попали в четвертую корзину, прошли очень серьезный отбор. Нельзя недооценивать ни одного соперника. И в то же время нужно готовиться и играть на победу с любой командой. Никто сейчас не собирается говорить, что это «группа смерти» или «группа жизни». Абсолютно нормальная группа, со всеми командами можно играть. Я надеюсь, мы подготовимся и выступим достойно», – говорит Ребров.

Наставник «Динамо» считает, что статус фаворита мало что значит.

«Челси» фаворит? Кажется, перед стартом Премьер-лиги роль фаворита также отводили «Челси». Но первые две игры показали, что не все так просто, ведь это очень серьезное соревнование. Такое же, как и Лига чемпионов. Если какая-то команда будет думать, что является фаворитом, то она может за это поплатиться. Это касается не только «Челси», но и любой команды, которая выходит на любую игру в Лиге чемпионов».

По мнению Реброва, его подопечные способны преодолеть групповой этап.

«Я считаю, то, что мы имеем в итоге – это оптимальная группа, в которой можно бороться за выход и проходить ее, но при этом необходимо приложить максимум усилий, очень основательно готовиться к играм. Думаю, у нас есть шансы и возможности пройти эту группу».