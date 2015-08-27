Фетисов: «Я не уверен, что освобожденный тренер сборной – это благо».

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов выступил в поддержку совмещения постов главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким.

«Я вот не уверен, что освобожденный тренер сборной – это благо. Все-таки профессия требует постоянной вовлеченности в процесс. А сборная тебе эту вовлеченность не даст. Именно поэтому я не против совместительства, а скорее даже за него. Сборная от этого не пострадает, тренер – тоже. Другое дело – клуб. Но если у вас все в порядке в тренерском штабе, то помощник должен подстраховать. Слуцкий молодой, пускай работает! Есть цели и задачи, есть желание и возможности – вот он шанс, надо его использовать», – заявил Фетисов.