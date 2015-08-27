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    Гончаренко может расторгнуть контракт с «Уралом» в одностороннем порядке

    В контракте главного тренера "Урала" Виктора Гончаренко есть пункт, согласно которого он может его расторгнуть в одностороннем порядке.

    Эта информация прозвучала в программе "День спорта" на телеканале "Беларусь 1" со ссылкой на АТН.

    Напомним, во вторник белорусский специалист покинул Екатеринбург, написав заявление на увольнение с поста главного тренера "Урала" по собственному желанию.

    Позднее на официальном сайте российского клуба появилось заявление, в котором опровергалась отставка Гончаренко.

    Источник: Football.by

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    27.08.2015 06:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      taj 28 августа 2015, 08:55

      игру слили, а он не согласился. Мужик! Уважуха!!!!

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