Гончаренко может расторгнуть контракт с «Уралом» в одностороннем порядке

В контракте главного тренера "Урала" Виктора Гончаренко есть пункт, согласно которого он может его расторгнуть в одностороннем порядке.

Эта информация прозвучала в программе "День спорта" на телеканале "Беларусь 1" со ссылкой на АТН.



Напомним, во вторник белорусский специалист покинул Екатеринбург, написав заявление на увольнение с поста главного тренера "Урала" по собственному желанию.



Позднее на официальном сайте российского клуба появилось заявление, в котором опровергалась отставка Гончаренко.