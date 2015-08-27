Гончаренко может расторгнуть контракт с «Уралом» в одностороннем порядке

В контракте главного тренера «Урала« Виктора Гончаренко есть пункт, согласно которого он может его расторгнуть в одностороннем порядке.
Эта информация прозвучала в программе «День спорта» на телеканале «Беларусь 1» со ссылкой на АТН.
Напомним, во вторник белорусский специалист покинул Екатеринбург, написав заявление на увольнение с поста главного тренера «Урала» по собственному желанию.
Позднее на официальном сайте российского клуба появилось заявление, в котором опровергалась отставка Гончаренко.
Источник: Football.by