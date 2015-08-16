Нападающий «Сент-Этьена» продолжит карьеру в России

Французский нападающий «Сент-Этьена» Йоан Мольо должен продолжить карьеру в одном из российских клубов. Об этом 26-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram, не уточнив название своего будущего клуба.

«Сейчас около двух часов ночи, но я не сплю и думаю о том, что скоро буду играть за другой клуб. Это странное ощущение, потому что с болельщиками «Сент-Этьена» у меня сложились замечательные отношения. Я останусь верен клубу, вы навсегда останетесь в моем сердце.

Я продолжу карьеру в России. Почему в России? Я получил предложение от клуба, который верит в меня и многого от меня ждет. Именно это мне и нужно. Еще раз спасибо всем», — написал Мольо.

Напомним, что зимой слухи связывали нападающего с краснодарской «Кубанью», впрочем, маловероятно, что он окажется именно там из-за финансовых проблем команды.