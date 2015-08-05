Слуцкий: «Не знаю, почему так начали»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился комментариями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (3:2).

«Начало было хуже не придумаешь. Очень рад, что смогли проявить характер, мастерство, волю и переломить настолько неудачно складывавшийся матч. С чем связано такое начало? Не знаю. Кроме того, что во второй раз мы оказались не готовы, хотя все досконально разбирали. Все прекрасно понимали и важность матча, и уровень готовности. Наверное, заслуга «Спарты» в таком агрессивном начале. Зачем в концовке выпустил Сергея Игнашевича? Нам надо было удержать преимущество. У «Спарты» по-прежнему получались фланговые подачи, они действовали в два нападающих. Я посчитал нужным до конца обезопасить ситуацию и выпустил третьего центрального защитника», - поведал тренер.