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Слуцкий: «Не знаю, почему так начали»

5 августа 2015, 22:19
8

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился комментариями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (3:2).

«Начало было хуже не придумаешь. Очень рад, что смогли проявить характер, мастерство, волю и переломить настолько неудачно складывавшийся матч. С чем связано такое начало? Не знаю. Кроме того, что во второй раз мы оказались не готовы, хотя все досконально разбирали. Все прекрасно понимали и важность матча, и уровень готовности. Наверное, заслуга «Спарты» в таком агрессивном начале. Зачем в концовке выпустил Сергея Игнашевича? Нам надо было удержать преимущество. У «Спарты» по-прежнему получались фланговые подачи, они действовали в два нападающих. Я посчитал нужным до конца обезопасить ситуацию и выпустил третьего центрального защитника», - поведал тренер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спарта Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Mi6
1438802678
и никогда не знал...
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"zenit1925"
1438804736
Да потому что у тебя в центре обороны два дерева растет. Как ты сборню тренировать будешь бухрик, если ничего не понимаешь в этом?
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Кукуха
1438806077
Знает, Лёня, знает, но это внутренние проблемы, которые, надеюсь, ЦСКА решит в ближайшее время!
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AK--47
1438807541
Вначале совсем не шла игра, после удаления в том числе получилось изменить ход игры.
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Диктор
1438812967
Главное если все же наплюют на контракты и тебя тренером сборной поставят-братьев и голкипера своего гони от туда в три шеи.
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smolnikovaa
1438830097
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Каратель помойников
1438836023
да бигмак не съел,вот и всё,а то не знаю почему так начали
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