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    Дзюба: «Не буду, как преданный пес, облизывать ромбики»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о причинах, побудивших его перейти в команду из московского "Спартака". Игрок считает, что в новой команде может доказать свою состоятельность.

    «По мне лучше так: лучше честно в лицо и куда-то уйти, чем сидеть под кем-то, лежать и, как преданный пёс, улыбаться, зато сидеть три-четыре года, кричать, бить себя в грудь, что я, там, великий спартаковец, зенитовец, динамовец – неважно – облизывать ромбики… По мне лучше быть честным и уйти в Томск или Ростов, чем сидеть и просто быть не самим собой. Это было бы нечестно, может быть, в чём-то комфортно, но мне кажется, мужчина должен идти своим путём – тем, который он считает правильным. Вот и всё.
    "Я ни разу не говорил, как сообщают многие СМИ, что я никогда не перейду в ЦСКА или «Зенит». Это полная ложь. Мне задавали этот вопрос несколько раз. Я помню, что я сказал. Сказал: «Это злейшие враги на футбольном поле, потому что это самые сильные соперники, принципиальные соперники – «Зенит» и ЦСКА. Мне против них играть интересно.

    Нужно себя проявлять в матчах с лучшими – только тогда ты можешь становиться лучшим». «Перейдёте ли вы когда-нибудь в стан врага?» – вопрос. Я сказал: «Сейчас, на данный момент, я этого не вижу. Но, если я не буду здесь востребован или ещё какие-то будут ситуации, – где мне быть и доказывать свою состоятельность? Уйти куда-то в «Амкар»? Не в обиду им, это не чета «Зениту» – правильно?
    Когда поступило предложение «Зенита», я с удовольствием обдумал. Когда я закончу карьеру, меня спросят: что ты выиграл – правильно? Я не буду говорить, что я играл 40 лет за «Спартак», занимал третье-второе места, задача была – пятое-шестое, как в последнее время там было. Время футболиста короткое. Нужно играть в команде, которая сильная, в которой ты можешь прогрессировать, с которой можешь выигрывать трофеи», – сказал Дзюба в интервью телеканалу «НТВ-Петербург».
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    Источник: НТВ

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    04.08.2015 06:29
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 5 августа 2015, 11:34

      да уж,алчный дзюбишко-игрочишко,одним словом....негодяй,трофеи ему,чего же тогда контракт выторговывал? алчный человечишко

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 4 августа 2015, 18:39

      Я понимаю, что мясо обидно читать сие интервью, но Дзюба стопроцентно прав. Железобетонно.

      -1
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 4 августа 2015, 14:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ахаха дзюбищка четко подколол свинющек))

      -4
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      Рейтинг: +11

      Fleisch) 4 августа 2015, 13:35

      Ох,как же я жду его приезда на Арену ...

      1
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      Рейтинг: +11

      Fleisch) 4 августа 2015, 13:33

      Ох,как я жду ,когда он к нам на Арену приедет...

      -1
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      Рейтинг: +12

      Михалыч22 4 августа 2015, 13:29

      Админы а что так написал коментарий а вы его. что то не опубликовали Видать за спартак болеете )))

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      Рейтинг: +23

      немо 4 августа 2015, 12:59

      Про "облизывать ромбики" это он напрасно. Ни такой уж Дзюба супер-игрок? Я бы даже сказал средний. Просто за неименеем лучшего с российским гражданством форворда пригласили в Зенит. Помотается там 1-3 года и будет искать себе новый клуб. А с таким гонором только в Амкар, Уфу и т.п. за медалями в ФНЛ.

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      Рейтинг: +13

      Maslennikov 4 августа 2015, 12:31

      Ну, в принципе, он прав. В Спартаке его додавили бы. Теперь осталось закрепиться в Зените. Там нужно очень сильно шевелиться.

      1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 4 августа 2015, 11:28

      Как шавка где выгодно туда и бежит...

      3
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      Рейтинг: +12

      Михалыч22 > Raulya 4 августа 2015, 13:32

      Можно подумать ты альтруист и готов пахать за этикетки от жевачки?

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      Рейтинг: +296

      Raulya > Михалыч22 4 августа 2015, 15:53

      Представь себе)) такие великие футболисты как Тотти играли по пол года без зарплаты и много примеров есть, хотя их звали в более сильные клубы, но они свой клуб в тяжелые моменты не бросали, а этот где больше предложат туда и идет за бабками как шал...ва

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 4 августа 2015, 11:22

      Так что ж ты не ушёл в Томь? Там тебе и место!

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