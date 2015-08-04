Дзюба: «Не буду, как преданный пес, облизывать ромбики»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о причинах, побудивших его перейти в команду из московского "Спартака". Игрок считает, что в новой команде может доказать свою состоятельность.

«По мне лучше так: лучше честно в лицо и куда-то уйти, чем сидеть под кем-то, лежать и, как преданный пeс, улыбаться, зато сидеть три-четыре года, кричать, бить себя в грудь, что я, там, великий спартаковец, зенитовец, динамовец – неважно – облизывать ромбики… По мне лучше быть честным и уйти в Томск или Ростов, чем сидеть и просто быть не самим собой. Это было бы нечестно, может быть, в чeм-то комфортно, но мне кажется, мужчина должен идти своим путeм – тем, который он считает правильным. Вот и всe.

"Я ни разу не говорил, как сообщают многие СМИ, что я никогда не перейду в ЦСКА или «Зенит». Это полная ложь. Мне задавали этот вопрос несколько раз. Я помню, что я сказал. Сказал: «Это злейшие враги на футбольном поле, потому что это самые сильные соперники, принципиальные соперники – «Зенит» и ЦСКА. Мне против них играть интересно.



Нужно себя проявлять в матчах с лучшими – только тогда ты можешь становиться лучшим». «Перейдeте ли вы когда-нибудь в стан врага?» – вопрос. Я сказал: «Сейчас, на данный момент, я этого не вижу. Но, если я не буду здесь востребован или ещe какие-то будут ситуации, – где мне быть и доказывать свою состоятельность? Уйти куда-то в «Амкар»? Не в обиду им, это не чета «Зениту» – правильно?

Когда поступило предложение «Зенита», я с удовольствием обдумал. Когда я закончу карьеру, меня спросят: что ты выиграл – правильно? Я не буду говорить, что я играл 40 лет за «Спартак», занимал третье-второе места, задача была – пятое-шестое, как в последнее время там было. Время футболиста короткое. Нужно играть в команде, которая сильная, в которой ты можешь прогрессировать, с которой можешь выигрывать трофеи», – сказал Дзюба в интервью телеканалу «НТВ-Петербург».