Набабкину наложили пять швов

Защитник ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин, получивший повреждение головы в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартой", прошeл медицинское обследование.



Набабкину, получившему глубокое рассечение кожных покровов лобной поверхности, было наложено пять швов. Обследование выявило у Кирилла смещение носовой перегородки, в связи с чем ему предоставлено несколько дней отдыха, после игрок вернeтся в общую группу.



Напомним, матч ЦСКА - "Спарта" завершился со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в Праге 5 августа.



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