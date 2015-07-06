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    Панов думает, что Тимощука на родине могли забрать в армию

    Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов считает, что Андрей Аршавин еще может вернуться на свой прежний уровень, а казахстанский "Кайрат" удовлетворит футбольные амбиции Анатолия Тимощука.

    "Переход может пойти Аршавину на пользу, Андрей по прежнему состоятелен на футбольном поле. Думаю, Аршавин способен отыграть полный матч и выйти на свой прежний уровень.

    Тимощуку 36 лет, вряд ли у него было много предложений, но украинские команды звали наверняка. Думаю, здесь сказалась политическая обстановка, ведь на родине его могли забрать в армию. "Кайрат" борется за высокие места в чемпионате, играет в Лиге Европы, хороший вариант для возрастного игрока" - приводит слова Панова "Спорт уик-энд".

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.07.2015 09:35
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    Комментарии130
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 7 июля 2015, 23:15

      Панов и думает понятия не совместимые.

      0
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      Рейтинг: +145

      artemka451 6 июля 2015, 23:15

      нЕ СМЕШИТЕ, С ЕГО ТО БАБКАМИ, ТАМ БЕРУТ ПРОСТЫХ ПАЦАНОВ, КАК МЯСО, КОТОРЫМ ЛИБО ТУДА, ЛИБО В ТЮРЬМУ!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +77

      bezymec 6 июля 2015, 22:22

      Красава Саша!!!Молодец!!!В Правый Сектор Толика пригребли бы!Лучше уж в Кайрат или Пахтакор!

      0
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      Рейтинг: +226

      salaga 6 июля 2015, 21:01

      Толя посетил госпиталь, выразил благодарность героям АТО и твёрдо решил, что ему там не место.

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      Рейтинг: +658

      Zivs 6 июля 2015, 19:57

      хоть бы подумал перед тем как такое ляпать.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:40

      Аршавин может ещё играть, если лениться не будет.

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц 6 июля 2015, 18:56

      Что интересно, когда я 09.06.2015г написал, что Ярмоленко уезжает с Украины из-за того, что его могут забрать в армию, меня тут же отправили на кичу, а коммент затёрли.
      А здесь то же самое пишут про Тимощука. Где справедливость? Почему Андрей Ковалёв может выкладывать всякую чушь, а я не могу? У нас по конституции все равны!
      Требую сатисфакции!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июля 2015, 17:55

      Ой,всё..панов вообще никогда не думает..
      Сказал,как обхезал...

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      Рейтинг: +712

      RIR68 6 июля 2015, 16:54

      на газпромовские деньги сформирует свой батальон "Зенит-3"

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      Рейтинг: +159

      clop 6 июля 2015, 13:57

      Ну в армию-то Тимощука не заберут, не надо делать из киевских властей полных идиoтов. А вот фотографироваться с правосеками заставить могут. Или деньги начнут вымогать под видом помощи землякам. Скорей всего, что то и другое сразу.

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