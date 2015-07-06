Панов думает, что Тимощука на родине могли забрать в армию

Панов и думает понятия не совместимые.
"Переход может пойти Аршавину на пользу, Андрей по прежнему состоятелен на футбольном поле. Думаю, Аршавин способен отыграть полный матч и выйти на свой прежний уровень.
Панов и думает понятия не совместимые.
нЕ СМЕШИТЕ, С ЕГО ТО БАБКАМИ, ТАМ БЕРУТ ПРОСТЫХ ПАЦАНОВ, КАК МЯСО, КОТОРЫМ ЛИБО ТУДА, ЛИБО В ТЮРЬМУ!!!!!!
Красава Саша!!!Молодец!!!В Правый Сектор Толика пригребли бы!Лучше уж в Кайрат или Пахтакор!
Толя посетил госпиталь, выразил благодарность героям АТО и твёрдо решил, что ему там не место.
хоть бы подумал перед тем как такое ляпать.
Аршавин может ещё играть, если лениться не будет.
Что интересно, когда я 09.06.2015г написал, что Ярмоленко уезжает с Украины из-за того, что его могут забрать в армию, меня тут же отправили на кичу, а коммент затёрли.
А здесь то же самое пишут про Тимощука. Где справедливость? Почему Андрей Ковалёв может выкладывать всякую чушь, а я не могу? У нас по конституции все равны!
Требую сатисфакции!
на газпромовские деньги сформирует свой батальон "Зенит-3"
Ну в армию-то Тимощука не заберут, не надо делать из киевских властей полных идиoтов. А вот фотографироваться с правосеками заставить могут. Или деньги начнут вымогать под видом помощи землякам. Скорей всего, что то и другое сразу.