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    • Черданцев дал прогноз на будущее Черчесова в сборной Казахстана

    Черданцев дал прогноз на будущее Черчесова в сборной Казахстана

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова предрек скорое увольнение главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

    – В Казахстане покинул пост глава федерации Адилет Барменкулов, назначавший Черчесова. У тебя нет ощущения, что мы перед изгнанием Станислава Саламовича?

    – Он 100% не доработает контракт. При его назначении настроения были 50 на 50. Возможно, после группового этапа Лиги наций уволят. Черчесову после отставки Барменкулова будет сложновато.

    • Черчесова назначили летом.
    • В 4 матчах под руководством россиянина у Казахстана 0 побед.
    • Команда идет в группе Лиги наций последней.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.11.2024 22:33
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