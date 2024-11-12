Черданцев дал прогноз на будущее Черчесова в сборной Казахстана

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова предрек скорое увольнение главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

– В Казахстане покинул пост глава федерации Адилет Барменкулов, назначавший Черчесова. У тебя нет ощущения, что мы перед изгнанием Станислава Саламовича?

– Он 100% не доработает контракт. При его назначении настроения были 50 на 50. Возможно, после группового этапа Лиги наций уволят. Черчесову после отставки Барменкулова будет сложновато.

Черчесова назначили летом.

В 4 матчах под руководством россиянина у Казахстана 0 побед.

Команда идет в группе Лиги наций последней.

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