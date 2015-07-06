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Панов думает, что Тимощука на родине могли забрать в армию

6 июля 2015, 09:35
136

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов считает, что Андрей Аршавин еще может вернуться на свой прежний уровень, а казахстанский «Кайрат» удовлетворит футбольные амбиции Анатолия Тимощука.

«Переход может пойти Аршавину на пользу, Андрей по прежнему состоятелен на футбольном поле. Думаю, Аршавин способен отыграть полный матч и выйти на свой прежний уровень.

Тимощуку 36 лет, вряд ли у него было много предложений, но украинские команды звали наверняка. Думаю, здесь сказалась политическая обстановка, ведь на родине его могли забрать в армию. «Кайрат» борется за высокие места в чемпионате, играет в Лиге Европы, хороший вариант для возрастного игрока» – приводит слова Панова «Спорт уик-энд».

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Источник: «Спорт уик-энд»
Казахстан. Премьер-Лига Казахстан Кайрат Аршавин Андрей Тимощук Анатолий
Комментарии (136)
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Bаrsenоga
1436165045
Почти все украинцы гасятся от мобилизации ибо боятся попасть под пули миротворческих войск моей новоросии.
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10 seconds to stars
1436165548
А еще могли расстрелять на месте за то, что играл у российских оккупантах :D
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piercman
1436166219
панов и думать — несовместимые слова. такие же, как спартак и трофей.
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kkomov
1436167537
все об этом знают - и он сам в первую очередь! у него ведь деньги есть, а там все коррепционеры и к нему в первую очередь пришли бы! ну не к нищему же гудбою им идти?)
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MashaTr2
1436167713
Очень может быть. Укроармия в последнее время сильно напоминает обычный галимый штрафбат.
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kkomov
1436168116
правильно сделал - страны нет, защищать там нечего, народа нет - зомби одно. лучше в Кайрате ему пересидеть - может еще чемпионом Казахстана станет - все почетнее чем в чемпионате какой то украины несостоявшейся пылить!
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extensm
1436168551
глупость сморозил. Не первый раз.
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Хосеп Гварделидзе
1436168737
Спортсмены редко блещут интеллектом, а тут ещё и зомбоящик постарался. В головах у россиян самые большие залежи ваты в мире _))
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gabba
1436176684
Ну также надо учитывать и финансовую составляющую, а она в Казахстане на данное время гораздо лучше чем на Украине.
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clop
1436180226
Ну в армию-то Тимощука не заберут, не надо делать из киевских властей полных идиoтов. А вот фотографироваться с правосеками заставить могут. Или деньги начнут вымогать под видом помощи землякам. Скорей всего, что то и другое сразу.
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