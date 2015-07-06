Панов думает, что Тимощука на родине могли забрать в армию

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов считает, что Андрей Аршавин еще может вернуться на свой прежний уровень, а казахстанский «Кайрат» удовлетворит футбольные амбиции Анатолия Тимощука.

Тимощуку 36 лет, вряд ли у него было много предложений, но украинские команды звали наверняка. Думаю, здесь сказалась политическая обстановка, ведь на родине его могли забрать в армию. «Кайрат» борется за высокие места в чемпионате, играет в Лиге Европы, хороший вариант для возрастного игрока» – приводит слова Панова «Спорт уик-энд».

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«Переход может пойти Аршавину на пользу, Андрей по прежнему состоятелен на футбольном поле. Думаю, Аршавин способен отыграть полный матч и выйти на свой прежний уровень.