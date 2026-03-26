Все обладатели премии Golden Boy в истории футбола

Ежегодная награда Golden Boy была учреждена в 2003 году итальянской газетой Tuttosport. Ее вручают лучшему молодому футболисту года. В определении победителя принимают участие представители авторитетных изданий из разных стран Старого Света.

Лучший футболист должен соответствовать двум критериям: быть не старше 21 года и выступать за один из европейских клубов. Сезон 2025/26 сейчас в разгаре, поэтому лучшего молодого футболиста Европы мы узнаем позже. На сегодняшний день статус Golden Boy имеют 23 игрока.

Награда Golden Boy

Страны и клубы «Золотых парней»

Лучшими в этой номинации становились игроки из 10 стран и 15 клубов.

Гражданство лучших молодых игроков

Тройка стран-лидеров, которые делегировали наибольшее количество своих футболистов в число победителей, выглядит так:

  • Испания – 5 игроков;
  • Франция – 4 игрока;
  • Англия – 3 игрока.

По два раза награду Golden Boy получали футболисты, имеющие гражданство Нидерландов, Аргентины, Бразилии и Португалии. По разу побеждали спортсмены из Италии, Германии и Норвегии.

За какие команды и в каких странах играли

Логотип Барселоны

Тройка клубов, за которые выступало больше всего победителей:

  • «Барселона» – 4 игрока;
  • «Манчестер Юнайтед» – 3;
  • «Боруссия» Дортмунд – 3.

Однажды «Боруссия» из Дортмунда разделила пальму первенства с мадридским «Реалом»: Джуд Беллингем в удачном для него сезоне успел поиграть за обе команды.

По два раза победу в одерживали представители «Аякса», «ПСЖ» и «Атлетико». Однажды игрок «Атлетико» Жуан Фелиш стал «золотым», успев в том же году поиграть в «Бенфике», откуда и перешел в испанскую команду. По разу лучшими по мнению прессы были игроки, представлявшие английские «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», итальянские «Милан» и «Ювентус», немецкую «Баварию» и испанскую «Малагу».

Лидерами среди стран, чьи клубы имели в составе игрока с титулом Golden Boy, являются англичане и испанцы – по 4 клуба. По 2 клуба из Германии и Италии воспитали «Золотых парней», по одному – из Нидерландов, Португалии и Франции.

Все победители Golden Boy

Вот все 23 победителя номинации Golden Boy с 2003 по 2025 год.

Год

Игрок, амплуа, гражданство

Клуб, страна

Годы карьеры

2003

Рафаэль ван дер Ваарт

Полузащитник

Нидерланды

«Аякс»

Нидерланды

2000–2018

2004

Уэйн Руни

Нападающий

Англия

«Манчестер Юнайтед»

Англия

2002–2021

2005

Лионель Месси

Нападающий

Аргентина

«Барселона»

Испания

2003–н. в.

2006

Сеск Фабрегас

Полузащитник

Испания

«Арсенал»

Англия

2003–2023

2007

Серхио Агуэро

Нападающий

Аргентина

«Атлетико»

Испания

2003–2021

2008

Андерсон

Полузащитник

Бразилия

«Манчестер Юнайтед»

Англия

2004–2019

2009

Алешандре Пато

Нападающий

Бразилия

«Милан»

Италия

2005–2024

2010

Марио Балотелли

Нападающий

Италия, Гана

«Манчестер Сити»

Англия

2006–н. в.

2011

Марио Гетце

Полузащитник

Германия

«Боруссия» Д

Германия

2008–н. в.

2012

Иско

Полузащитник

Испания

«Малага»

Испания

2010–н. в.

2013

Поль Погба

Полузащитник

Франция

«Ювентус»

Италия

2011–н. в.

2014

Рахим Стерлинг

Полузащитник, нападающий

Англия

«Ливерпуль»

Англия

2012–н. в.

2015

Антони Марсьяль

Нападающий

Франция

«Манчестер Юнайтед»

Англия

2012–н. в.

2016

Ренату Саншеш

Полузащитник

Португалия

«Бавария»

Германия

2015–н. в.

2017

Килиан Мбаппе

Нападающий

Франция

«ПСЖ»

Франция

2015–н. в.

2018

Маттейс де Лигт

Защитник

Нидерланды

«Аякс»

Нидерланды

2016–н. в.

2019

Жоау Феликс

Полузащитник, нападающий

Португалия

«Бенфика»

Португалия

«Атлетико»

Испания

2016–н. в.

2020

Эрлинг Холанд

Нападающий

Норвегия

«Боруссия» Д

Германия

2015–н. в.

2021

Педри

Полузащитник

Испания

«Барселона»

Испания

2019–н. в.

2022

Гави

Полузащитник

Испания

«Барселона»

Испания

2021–н. в.

2023

Джуд Беллингем

Полузащитник

Англия

«Боруссия» Д

Германия

«Реал»

Испания

2019–н. в.

2024

Ламин Ямаль

Вингер

Испания

«Барселона»

Испания

2023–н. в.

2025

Дезире Дуэ

Вингер

Франция

«ПСЖ»

Франция

2021–н. в.

Шестеро футболистов из нашего списка «Золотых парней» уже завершили свою карьеру, 17 игроков еще продолжают играть.

Лионель Месси – лучший Golden Boy в истории

Наибольшее количество наград за карьеру собрал Лионель Месси, ставший победителем Golden Boy в 2005 году. По этому показателю он обошел своего вечного соперника Криштиану Роналду, который не удостоился этой награды. Сейчас Месси продолжает выступать за американский «Интер Майами». Никому из тех, кому был вручен приз Golden Boy, не удастся в ближайшее время превзойти его достижения.

Лионель Месси

Футболист становился 10 раз чемпионом Испании, 2 раза – чемпионом Франции, 1 раз – чемпионом MLS. 7 раз брал Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, по разу – Суперкубок Франции и Кубок MLS.

На международном клубном уровне выиграл 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных чемпионата мира. В составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, Олимпийских игр, Финалиссимы и двукратным обладателем Кубка Америки. Это не считая тех турниров, где становился призером.

Лионель Месси – 8-кратный победитель «Золотого мяча» и 6-кратный обладатель «Золотой бутсы».

Достижения самых молодых «Золотых парней»

Пятеро самых молодых лауреатов Golden Boy, получивших награду в 20-е годы, успели одержать победы и в других престижных турнирах.

2021 год – Педри

Педри

23-летний футболист по 2 раза выигрывал с «Барселоной» чемпионат Испании и Кубок, 3 раза – Суперкубок страны. В составе сборной Испании стал чемпионом Европы и победителем Лиги Наций, призером Олимпиады.

2022 год – Гави

Гави

Полузащитник «Барселоны» в 21 год уже одержал по 2 победы в Примере и в Суперкубке Испании, однажды – в Кубке страны. Со сборной один раз выиграл Лигу Наций.

2023 год – Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Беллингем является чемпионом Испании, обладателем Кубка Германии и Суперкубка Испании. Он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В составе сборной Англии дважды был серебряным призером чемпионата Европы.

2024 год – Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Самый молодой футболист в нашем списке (18 лет) выиграл с «Барселоной» по два раза чемпионство и Суперкубок Испании, один раз – Кубок страны. Играя за сборную, стал чемпионом Европы и призером Лиги Наций.

2025 – Дезире Дуэ

Дезире Дуэ

Дуэ – чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка страны. С «ПСЖ» он также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Со сборной Франции 20-летний игрок стал призером Олимпиады и Лиги Наций.

