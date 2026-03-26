Ежегодная награда Golden Boy была учреждена в 2003 году итальянской газетой Tuttosport. Ее вручают лучшему молодому футболисту года. В определении победителя принимают участие представители авторитетных изданий из разных стран Старого Света.

Лучший футболист должен соответствовать двум критериям: быть не старше 21 года и выступать за один из европейских клубов. Сезон 2025/26 сейчас в разгаре, поэтому лучшего молодого футболиста Европы мы узнаем позже. На сегодняшний день статус Golden Boy имеют 23 игрока.

Страны и клубы «Золотых парней»

Лучшими в этой номинации становились игроки из 10 стран и 15 клубов.

Гражданство лучших молодых игроков

Тройка стран-лидеров, которые делегировали наибольшее количество своих футболистов в число победителей, выглядит так:

Испания – 5 игроков;

Франция – 4 игрока;

Англия – 3 игрока.

По два раза награду Golden Boy получали футболисты, имеющие гражданство Нидерландов, Аргентины, Бразилии и Португалии. По разу побеждали спортсмены из Италии, Германии и Норвегии.

За какие команды и в каких странах играли

Тройка клубов, за которые выступало больше всего победителей:

«Барселона» – 4 игрока;

«Манчестер Юнайтед» – 3;

«Боруссия» Дортмунд – 3.

Однажды «Боруссия» из Дортмунда разделила пальму первенства с мадридским «Реалом»: Джуд Беллингем в удачном для него сезоне успел поиграть за обе команды.

По два раза победу в одерживали представители «Аякса», «ПСЖ» и «Атлетико». Однажды игрок «Атлетико» Жуан Фелиш стал «золотым», успев в том же году поиграть в «Бенфике», откуда и перешел в испанскую команду. По разу лучшими по мнению прессы были игроки, представлявшие английские «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», итальянские «Милан» и «Ювентус», немецкую «Баварию» и испанскую «Малагу».

Лидерами среди стран, чьи клубы имели в составе игрока с титулом Golden Boy, являются англичане и испанцы – по 4 клуба. По 2 клуба из Германии и Италии воспитали «Золотых парней», по одному – из Нидерландов, Португалии и Франции.

Все победители Golden Boy

Вот все 23 победителя номинации Golden Boy с 2003 по 2025 год.

Шестеро футболистов из нашего списка «Золотых парней» уже завершили свою карьеру, 17 игроков еще продолжают играть.

Лионель Месси – лучший Golden Boy в истории

Наибольшее количество наград за карьеру собрал Лионель Месси, ставший победителем Golden Boy в 2005 году. По этому показателю он обошел своего вечного соперника Криштиану Роналду, который не удостоился этой награды. Сейчас Месси продолжает выступать за американский «Интер Майами». Никому из тех, кому был вручен приз Golden Boy, не удастся в ближайшее время превзойти его достижения.

Футболист становился 10 раз чемпионом Испании, 2 раза – чемпионом Франции, 1 раз – чемпионом MLS. 7 раз брал Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, по разу – Суперкубок Франции и Кубок MLS.

На международном клубном уровне выиграл 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных чемпионата мира. В составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, Олимпийских игр, Финалиссимы и двукратным обладателем Кубка Америки. Это не считая тех турниров, где становился призером.

Лионель Месси – 8-кратный победитель «Золотого мяча» и 6-кратный обладатель «Золотой бутсы».

Достижения самых молодых «Золотых парней»

Пятеро самых молодых лауреатов Golden Boy, получивших награду в 20-е годы, успели одержать победы и в других престижных турнирах.

2021 год – Педри

23-летний футболист по 2 раза выигрывал с «Барселоной» чемпионат Испании и Кубок, 3 раза – Суперкубок страны. В составе сборной Испании стал чемпионом Европы и победителем Лиги Наций, призером Олимпиады.

2022 год – Гави

Полузащитник «Барселоны» в 21 год уже одержал по 2 победы в Примере и в Суперкубке Испании, однажды – в Кубке страны. Со сборной один раз выиграл Лигу Наций.

2023 год – Джуд Беллингем

Беллингем является чемпионом Испании, обладателем Кубка Германии и Суперкубка Испании. Он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В составе сборной Англии дважды был серебряным призером чемпионата Европы.

2024 год – Ламин Ямаль

Самый молодой футболист в нашем списке (18 лет) выиграл с «Барселоной» по два раза чемпионство и Суперкубок Испании, один раз – Кубок страны. Играя за сборную, стал чемпионом Европы и призером Лиги Наций.

2025 – Дезире Дуэ

Дуэ – чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка страны. С «ПСЖ» он также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Со сборной Франции 20-летний игрок стал призером Олимпиады и Лиги Наций.