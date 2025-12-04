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  • «Барселона», «Бавария» и другие, что такое секступл и кто его выигрывал

«Барселона», «Бавария» и другие, что такое секступл и кто его выигрывал

У болельщиков, интересующихся футболом и даже у людей, мало знакомых с этим видом спорта, на слуху специфические термины. «Офсайд», «аут», «фол», «пенальти», «хет-трик» и другие футбольные слова, пришедшие к нам с родины игры миллионов, воспринимаются привычно. А вот термин «секступл» применяется не часто. Что же он означает?

Значение термина

Секступл – это выигрыш командой 6 наивысших официальных титулов за сезон. К примеру, это могут быть национальный чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В Англии разыгрывается сейчас еще Кубок Лиги – его выигрыш тоже засчитывается в секступл.

Если команда за сезон выиграет 7 титулов, это называется «септупл». А если коллективу покорится 8 трофеев, он будет обладателем «октупла». Однако, на сегодняшний день «септупл» и «октупл» – недостижимый уровень даже для топ-команд. Более того, многие клубы в разные годы обидно остались без секступла, остановившись в шаге от достижения.

«Квинтупл» – завоевание пяти престижных титулов. Пятью знаковыми победами в одном сезоне могут похвастаться несколько команд.

В шаге от секступла

«Квинтупл» – завоевание пяти престижных титулов. Пятью знаковыми победами в одном сезоне могут похвастаться несколько команд.

«Аякс» (Нидерланды) – 1995 год

«Аякс» выиграл:

  • чемпионат Нидерландов;
  • Суперкубок Нидерландов, «Фейеноорд» – «Аякс» – 1:2 (д. в.);
  • Лигу чемпионов УЕФА, финал «Аякс» – «Милан» –1:0;
  • Суперкубок УЕФА, «Реал Сарагоса» – «Аякс» – 1:1, 0:4;
  • Межконтинентальный Кубок, «Аякс» – «Гремио» – 0:0 (пен. 4:3).

Взять 6-й трофей и «секступл» подопечным великого Луи ван Галя помешал «Фейеноорд». В 1/4 финала Кубка Нидерландов будущий обладатель трофея огорчил «Аякс» – 2:1.


«Аль-Ахли» (Египет) – 2006

«Аль-Ахли» выиграл:

  • чемпионат Египта;
  • Кубок Египта, финал «Аль-Ахли» – «Замалек» – 3:0;
  • Суперкубок Египта, «Аль-Ахли» – ЕНППИ – 1:0;
  • Лигу чемпионов Африки, финал «Аль-Ахли» – «Сфаксьен» Тунис – 1:1, 1:0;
  • Суперкубок Африки, «Аль-Ахли» – «ФАР Рабат» Марокко – 0:0 (пен. 4:2).

В 1/2 финала Клубного чемпионата мира 2006 года «Аль-Ахли» проиграл будущему победителю турнира «Интернасьоналю» – 1:2, став бронзовым призером.


«Интер» (Италия) – 2010

«Интер» выиграл:

  • Чемпионат Италии;
  • Кубок Италии, финал «Интер» – «Рома» – 1:0 ;
  • Суперкубок Италии, «Интер» – «Рома» – 3:1;
  • Лигу чемпионов УЕФА, финал «Бавария» – «Интер» – 0:2;
  • Клубный чемпионат мира ФИФА, финал «ТП Мазембе» Конго – «Интер» – 0:3.

Под руководством Жозе Моуриньо в 2010-м году команда взяла 5 трофеев, но Суперкубок УЕФА миланцам не покорился. В финальной игре против «Атлетико» фортуна сопутствовала испанцам – 2:0.

«Барселона» (Испания) – 2011

«Барселона» выиграла:

  • чемпионат Испании;
  • Суперкубок Испании, «Реал» – «Барселона» – 2:2, 2:3;
  • Лигу чемпионов УЕФА, финал «Барселона» – «МЮ» – 3:1;
  • Суперкубок УЕФА, «Барселона» – «Порту» – 2:0;
  • Клубный чемпионат мира ФИФА, финал «Сантос» – »Барселона» – 0:4.

Коллективу, ведомому Хосепом Гвардиолой, не удался финальный матч за Кубок Испании с «Реалом». В дополнительное время команду Месси огорчил Криштиану Роналду – 0:1.


«Бавария» (Германия) – 2013

«Бавария» выиграла:

  • Бундеслигу;
  • Кубок Германии, финал «Бавария» – «Штутгарт» – 3:2;
  • Лигу чемпионов УЕФА, финал «Боруссия» Д – «Бавария» – 1:2;
  • Суперкубок УЕФА, «Бавария» – «Челси» – 2:2 (пен. 5:4);
  • Клубный чемпионат мира ФИФА, финал «Бавария» – «Раджа Касабланка» Марокко – 2:0.

Подопечные Хосепа Гвардиолы оступились в матче за Суперкубок Германии, который завоевала дортмундская «Боруссия» – 4:2.


«Барселона» (Испания) – 2015

«Барселона» выиграла:

  • Примеру;
  • Кубок Испании, финал «Атлетик» Б – «Барселона» – 1:3;
  • Лигу чемпионов УЕФА, финал «Ювентус» – «Барселона» – 1:3;
  • Суперкубок УЕФА, «Барселона» – «Севилья» – 5:4 (д. в.);
  • Клубный чемпионат мира ФИФА, финал «Ривер Плейт». – «Барселона» – 0:3

Под руководством Луиса Энрике «Барсе» не покорился Суперкубок Испании против «Атлетика». Первую игру в Бильбао баски выиграли 4:0. Ответная встреча завершилась ничьей – 1:1.


«Реал» (Испания) – 2017

«Реал» выиграл:

  • Примеру;
  • Суперкубок Испании, «Барселона» – «Реал» – 1:3, 0:2;
  • Лигу чемпионов УЕФА, финал «Ювентус» – «Реал» – 1:4;
  • Суперкубок УЕФА, «Реал» – «МЮ» – 2:1;
  • Клубный чемпионат мира ФИФА, финал «Реал» – «Гремио» – 1:0.

По сумме двух матчей 1/4 финала Кубка Испании «Реал» уступил «Сельте» – 3:4. Зинедин Зидан, возглавлявший тогда королевский клуб, лишился возможности сделать со своей командой «секступл».


«ПСЖ» (Франция) – 2025

«ПСЖ» выиграл:

  • Лигу 1;
  • Кубок Франции, финал «ПСЖ» – «Реймс» – 3:0;
  • Суперкубок Франции, «ПСЖ» – «Монако» – 1:0;
  • Лигу чемпионов УЕФА, финал «ПСЖ» – «Интер» – 5:0;
  • Суперкубок УЕФА, «ПСЖ» – «Тоттенхэм» – 2:2 (пен. 4:3).

Подопечным Луиса Энрике в сезоне 2024/25 не хватило для «секступла» одной победы. В финале Клубного чемпионата мира «ПСЖ» проиграл «Челси» – 0:3.

Обладатели секступла

Секступл покорился только двум великим клубам – «Барселоне» и «Баварии».

«Барселона» (Испания) – 2009

«Барселона» выиграла:

  • Примеру;
  • Кубок Испании, финал «Атлетик» Б – «Барселона» – 1:4;
  • Суперкубок Испании, «Атлетик» Б – «Барселона» – 1:2, 0:3;
  • Лигу чемпионов УЕФА, финал «Барселона» – «МЮ» – 2:0;
  • Суперкубок УЕФА, «Барселона» – «Шахтер» Украина – 1:0 (д. в.);
  • Клубный чемпионат мира ФИФА, финал «Эстудиантес» Аргентина – «Барселона» – 1:2 (д. в.)

Историческое достижение покорилось каталонцам под руководством Пепа Гвардиолы.

«Бавария» (Германия) – 2020

«Бавария» выиграла:

  • Бундеслигу;
  • Кубок Германии, финал «Байер» – «Бавария» – 2:4;
  • Суперкубок Германии «Бавария» – «Боруссия» Д – 3:2;
  • Лигу чемпионов УЕФА, финал «ПСЖ» – «Бавария» – 0:1;
  • Суперкубок УЕФА «Бавария» – «Севилья» – 2:1 (д. в.);
  • Клубный чемпионат мира ФИФА, финал «Бавария» – «УАНЛ Тигрес» Мексика – 1:0.

Мюнхенский клуб под руководством Ханса-Дитера Флика повторил достижение «Барселоны» спустя 11 лет.

Интер Барселона Реал ПСЖ Бавария Аякс
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