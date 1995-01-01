В московских клубах РПЛ волна перестановок. Уходят руководители и тренеры

Кто будет прогрессировать?

Сезон РПЛ ушел на паузу в середине декабря. Громких трансферов мы не ждем, больше вопросов к развитию клубов, ведь там очень много изменений на руководящих постах. Интересное совпадение – они все затронули команды из Москвы.

«Спартак»: ушел гендиректор, уйдет и главный тренер

«Спартак» даже в период затишья – сам по себе инфоповод. Много было ожиданий от союза Газизов-Тедеско в связке гендиректор-тренер: у первого большой опыт содержания команды при небогатом финансировании, второй – вытащил команду в тройку при не очень мощном составе.

Газизов не проработал в «Спартаке» и полугода. В итоге руководить клубом пока будет Евгений Мележиков, который был на посту директора по безопасности. Управление спортивным блоком доверено Дмитрию Попову, который вернулся в ноябре.

Тедеско после последнего матча в году объявил, что контракт не продлит, так что по окончании сезона он покинет клуб. О кандидатах ему на смену мы уже начитались (от Жардима до Сетьена) и, вероятно, будем читать еще долго. Но как факт – в «Спартаке» снова изменения. Кроме самого главного.

«Локомотив»: смена гендиректора и председателя совета директоров

Новость об уходе Василия Кикнадзе с поста генерального директора и Анатолия Мещерякова с позиции председателя совета директоров появилась примерно за неделю до празднования нового года, так что подарок многие фанаты «Локомотива» получили заранее. Известно, насколько серьезной была вражда между ними и Кикнадзе.

Новый гендиректор – Владимир Леонченко. Он недолго играл в «Локо» в 1990-е и даже брал медаль, но гораздо больше времени провел в «Торпедо». По окончании игровой карьеры он занимал разные посты в клубах – был и селекционером, и тренером, и советником, и заместителем председателя.

Председателем совета директоров назначен Александр Плутник. Он числился в составе совета директоров ЦСКА, но покинул его после прихода в «Локо». Еще одно изменение – уход Владимира Кузьмичева с поста главы академии клуба. Зато вернулся Александр Самедов – будет селекционером по молодежному футболу.

В общем, и у «Локомотива» впереди новый этап развития. Каким он будет?

ЦСКА: минус Онопко, Овчинников и Варламов

За пару дней до нового года стало известно, что Виктор Онопко и Сергей Овчинников больше не будут работать в ЦСКА. Закончились сроки контракта – продлевать их клуб не стал.

Овчинников написал прощальный пост в инстаграме, дополнительных комментариев по ситуации не давал: «Все написано на сайте клуба, мне нечего добавить». Онопко рассказал, что об уходе ему по телефону сказал гендиректор Бабаев. «За 11 лет в команде ко мне вроде бы не возникало нареканий по работе – и тут такая новость. Скажу честно: я был потрясен», – добавил он.

Будет ли хватать теперь помощников Виктору Гончаренко? «Других изменений в штабе не планируется», – сказал Евгений Гинер. В штабе нет, но в клубной структуре еще одно изменение было заметным – ушел из ЦСКА Евгений Варламов, проработавший 12 лет в академии. Возможно, он войдет в тренерский штаб «Риги».

«Динамо»: гендиректор стал президентом, в клуб пришел человек из «Зенита»

Раньше на посту генерального директора работал Юрий Белкин, теперь он возглавил клуб. Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев отметил, что последние полтора года Белкин «успешно занимался решением большого комплекса вопросов и сделал все необходимое для формирования новой системы клубного управления».

Место гендиректора занял Павел Пивоваров, который раньше работал в «Зените» исполнительным директором, также был членом правления РПЛ. «У него богатый отраслевой опыт, многолетний стаж работы в самых авторитетных мировых спортивных институтах», – слова Соловьева.

«Он известен как очень здравомыслящий человек с серьезной практической хваткой. В «Зените» он слыл единственным реально работающим менеджером», – так похвалил назначение Пивоварова Василий Уткин. Интрига: как это поможет Сандро Шварцу и результатам клуба.

Сезон в РПЛ начнется в конце февраля, до этого пройдут игры 1/8 финала Кубка. ЦСКА в таблице РПЛ отстает от лидера «Зенита» на четыре очка, «Спартак» – на шесть. «Динамо» – в пяти очках от тройки, «Локомотив» – в восьми.