Овчинников и Онопко ушли из ЦСКА в связи с истечением срока контрактов

Мда. А хончаренко 7 игр без побед и 4 места в ЕК с его истериками оставили. Красота..
ЦСКА объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко.
В связи с истечением срока контрактов клуб покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.
«ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
- Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
- Онопко работал в московском клубе с 2009 года.