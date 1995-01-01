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    Овчинников и Онопко ушли из ЦСКА в связи с истечением срока контрактов

    ЦСКА объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко.

    В связи с истечением срока контрактов клуб покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

    «ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    • Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
    • Онопко работал в московском клубе с 2009 года.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +974

      кто там 15 минут назад

      Мда. А хончаренко 7 игр без побед и 4 места в ЕК с его истериками оставили. Красота..

      0
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      Рейтинг: +843

      Dr.Metal 37 минут назад

      Овчинников наверняка на главного пойдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7533

      Литейный4 1 час назад

      Онопко возвратился в Спартак. Гыгыгы

      -2
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      Рейтинг: +5386

      nik55 > Литейный4 48 минут назад

      на какой помойке тебя нашли ?

      1
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      Рейтинг: +18868

      silver29 > nik55 36 минут назад

      да у него ников с десяток будет все гыгыкают, еще один кпссник есть, чмо сельское, посмешил как он боксом занимается. Все школота питерская подзаборная мнит из себя спортсменов (((

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      Рейтинг: +9131

      BRO_football 1 час назад

      Большие перемены грядут в ЦСКА! Это правильно, давно пора. Новые владельцы клуба начали работу. Сам бы Гинер на такое не решился.

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