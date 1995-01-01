Овчинников и Онопко ушли из ЦСКА в связи с истечением срока контрактов

ЦСКА объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко.

В связи с истечением срока контрактов клуб покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

«ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.