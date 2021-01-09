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  • Онопко – об уходе из ЦСКА: «Было неприятно узнать такую новость по телефону»

Онопко – об уходе из ЦСКА: «Было неприятно узнать такую новость по телефону»

9 января 2021, 11:47
12

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко ответил на вопросы о своем уходе из московского клуба.

  • С 51-летним специалистом не продлили контракт.
  • Он работал в ЦСКА с сентября 2009 года.

– Ваш с Овчинниковым синхронный уход из ЦСКА перед Новым годом многих удивил. Вас – тоже?

– Более чем. 17 декабря мы провели последний матч года с «Ростовом». Все пожелали друг другу хорошего отдыха, договорились, как всегда, встретиться 17 января в Кампоаморе и спокойно разъехались по домам. Я улетел в Испанию, к семье.

А 28-го числа с утра мне позвонил Бабаев и сказал, что контракт продлeн не будет. Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме. Наверное, можно было раньше, в Москве или хотя бы Ростове, сообщить о решении клуба, а не ставить перед фактом по телефону. За 11 лет в команде ко мне вроде бы не возникало нареканий по работе – и тут такая новость. Скажу честно: я был потрясeн.

– Странно, что контракты истекли посреди сезона.

– Обычно мы продлевали их на сезон, а в этот раз подписали на полгода. Бабаев объяснил это пандемией. Но я согласен: нелогично. Чемпионат в разгаре, ЦСКА на втором месте, впереди 11 туров... Почему не принять решение в мае, по итогу сезона?

– Причины прекращения сотрудничества гендиректор назвал?

– Только вкратце. Сказал что-то насчeт другого направления; какого именно – я так и не понял. После новости на сайте клуба начали звонить, писать футболисты, тренеры, но я ни с кем не хотел общаться, не обсудив ситуацию с семьeй. А супруга, дети в это время на работе были. Когда они вернулись домой, я объявил, что больше не работаю в ЦСКА.

– С Гончаренко был разговор?

– Нет. Виктор Михайлович позвонил как раз в тот момент, когда у меня не было желания ни с кем говорить, кроме родни. Я не взял трубку. Только с Овчинниковым списались – поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

– У вас наверняка есть соображения, почему так случилось.

– Версии есть, но это просто домыслы, догадки, которыми, наверное, не стоит делиться. Пусть они останутся при мне. Скажу только, что я многим вещам научился в ЦСКА, особенно в последний год. Пандемия, онлайн-тренировки – было тяжело, но мы все вместе выстояли.

Онопко: «Из «Спартака» мне никто не звонил. Буду рассматривать все варианты, в том числе за границей»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Онопко Виктор
Комментарии (12)
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vladimir-7
1610183305
Значит у Орешкина с Гинером и Бабаевым другие планы на состав тренерского штаба, а возможно и на главного тренера ЦСКА. Думаю, что вместо Овчинникова готовят место Акинфееву, а вместо Онопко будет Березуцкий, но могут быть и другие варианта. Посмотрим.
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vladimir-7
1610184384
Орешкин: "Не царское это дело, вести личные встречи с подчиненными, которых увольняю, приказал Бабаеву позвонить Онопке и всё". Но руководство ЦСКА так не поступало никогда.
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САДЫЧОК
1610185284
Онопко слабак ! Нужно было поднять трубу !
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subbotaspartak
1610186053
"Я улетел в Испанию, к семье"... Скатертью дорога...
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Retiremen_VMF
1610192419
Интересно как они потом выгонят Акинфеева с Березуцким. Наверное с почестями и всеми остальными подарками.
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Есь Казарский
1610193367
Лошадки по свински поступили...
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Niko
1610194024
Как убого слили чанова, так же и с этими двумя. Радует что перестал так пристально следить за этим бордаком. Личное моё мнение, я б гончаренко отправил бы или вторым сделал бы, а овчину главным. Он толковый мужик и когда заменял делал все грамотно, плюс исключил свою неадекватность, которой раньше было через край.
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BRO_football
1610229814
А что тут думать? У ЦСКА появились новые владельцы и спонсоры, которым не понравились Онопко и Овчинников в роли тренеров.Может, результаты команды не устроили, а может ещё что-то. Гинер и Бабаев уже по сути не решают, кто должен остаться в тренерском штабе. Интересно будет узнать, кто придёт вместо ушедших Онопко и Овчинникова. В конце концов не может же Ганчаренко всеми тренерскими делами заниматься в одиночку. Помощники в любом случае нужны. У Березуцкого опыта не хватает. А одного Ермаковича будет мало.
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prtcs
1610355286
Засиделись ребята в гнездышке, пора двигаться дальше на повышение. Удачи.
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Dr.Metal
1610381881
да и зачем были нужны три тренера помимо главного?
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