Онопко – об уходе из ЦСКА: «Было неприятно узнать такую новость по телефону»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко ответил на вопросы о своем уходе из московского клуба.

С 51-летним специалистом не продлили контракт.

Он работал в ЦСКА с сентября 2009 года.

– Ваш с Овчинниковым синхронный уход из ЦСКА перед Новым годом многих удивил. Вас – тоже?

– Более чем. 17 декабря мы провели последний матч года с «Ростовом». Все пожелали друг другу хорошего отдыха, договорились, как всегда, встретиться 17 января в Кампоаморе и спокойно разъехались по домам. Я улетел в Испанию, к семье.

А 28-го числа с утра мне позвонил Бабаев и сказал, что контракт продлeн не будет. Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме. Наверное, можно было раньше, в Москве или хотя бы Ростове, сообщить о решении клуба, а не ставить перед фактом по телефону. За 11 лет в команде ко мне вроде бы не возникало нареканий по работе – и тут такая новость. Скажу честно: я был потрясeн.

– Странно, что контракты истекли посреди сезона.

– Обычно мы продлевали их на сезон, а в этот раз подписали на полгода. Бабаев объяснил это пандемией. Но я согласен: нелогично. Чемпионат в разгаре, ЦСКА на втором месте, впереди 11 туров... Почему не принять решение в мае, по итогу сезона?

– Причины прекращения сотрудничества гендиректор назвал?

– Только вкратце. Сказал что-то насчeт другого направления; какого именно – я так и не понял. После новости на сайте клуба начали звонить, писать футболисты, тренеры, но я ни с кем не хотел общаться, не обсудив ситуацию с семьeй. А супруга, дети в это время на работе были. Когда они вернулись домой, я объявил, что больше не работаю в ЦСКА.

– С Гончаренко был разговор?

– Нет. Виктор Михайлович позвонил как раз в тот момент, когда у меня не было желания ни с кем говорить, кроме родни. Я не взял трубку. Только с Овчинниковым списались – поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

– У вас наверняка есть соображения, почему так случилось.

– Версии есть, но это просто домыслы, догадки, которыми, наверное, не стоит делиться. Пусть они останутся при мне. Скажу только, что я многим вещам научился в ЦСКА, особенно в последний год. Пандемия, онлайн-тренировки – было тяжело, но мы все вместе выстояли.

Онопко: «Из «Спартака» мне никто не звонил. Буду рассматривать все варианты, в том числе за границей»