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    Онопко – об уходе из ЦСКА: «Было неприятно узнать такую новость по телефону»

    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко ответил на вопросы о своем уходе из московского клуба.

    • С 51-летним специалистом не продлили контракт.
    • Он работал в ЦСКА с сентября 2009 года.

    – Ваш с Овчинниковым синхронный уход из ЦСКА перед Новым годом многих удивил. Вас – тоже?

    – Более чем. 17 декабря мы провели последний матч года с «Ростовом». Все пожелали друг другу хорошего отдыха, договорились, как всегда, встретиться 17 января в Кампоаморе и спокойно разъехались по домам. Я улетел в Испанию, к семье.

    А 28-го числа с утра мне позвонил Бабаев и сказал, что контракт продлeн не будет. Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме. Наверное, можно было раньше, в Москве или хотя бы Ростове, сообщить о решении клуба, а не ставить перед фактом по телефону. За 11 лет в команде ко мне вроде бы не возникало нареканий по работе – и тут такая новость. Скажу честно: я был потрясeн.

    – Странно, что контракты истекли посреди сезона.

    – Обычно мы продлевали их на сезон, а в этот раз подписали на полгода. Бабаев объяснил это пандемией. Но я согласен: нелогично. Чемпионат в разгаре, ЦСКА на втором месте, впереди 11 туров... Почему не принять решение в мае, по итогу сезона?

    – Причины прекращения сотрудничества гендиректор назвал?

    – Только вкратце. Сказал что-то насчeт другого направления; какого именно – я так и не понял. После новости на сайте клуба начали звонить, писать футболисты, тренеры, но я ни с кем не хотел общаться, не обсудив ситуацию с семьeй. А супруга, дети в это время на работе были. Когда они вернулись домой, я объявил, что больше не работаю в ЦСКА.

    – С Гончаренко был разговор?

    – Нет. Виктор Михайлович позвонил как раз в тот момент, когда у меня не было желания ни с кем говорить, кроме родни. Я не взял трубку. Только с Овчинниковым списались – поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

    – У вас наверняка есть соображения, почему так случилось.

    – Версии есть, но это просто домыслы, догадки, которыми, наверное, не стоит делиться. Пусть они останутся при мне. Скажу только, что я многим вещам научился в ЦСКА, особенно в последний год. Пандемия, онлайн-тренировки – было тяжело, но мы все вместе выстояли.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5417

      subbotaspartak 22 минуты назад

      "Я улетел в Испанию, к семье"...
      Скатертью дорога...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6068

      САДЫЧОК 35 минут назад

      Онопко слабак ! Нужно было поднять трубу !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14767

      vladimir-7 50 минут назад

      Орешкин: "Не царское это дело, вести личные встречи с подчиненными,
      которых увольняю, приказал Бабаеву позвонить Онопке и всё".
      Но руководство ЦСКА так не поступало никогда.

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      Рейтинг: +14767

      vladimir-7 1 час назад

      Значит у Орешкина с Гинером и Бабаевым другие планы на состав
      тренерского штаба, а возможно и на главного тренера ЦСКА. Думаю,
      что вместо Овчинникова готовят место Акинфееву, а вместо Онопко
      будет Березуцкий, но могут быть и другие варианта. Посмотрим.

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