Онопко: «Из «Спартака» мне никто не звонил. Буду рассматривать все варианты, в том числе за границей»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал свое будущее, а также опроверг переговоры со «Спартаком».
«Мне лично никто не звонил, ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но вот что хочу сказать. Не было принципиальным, где играть или работать – в ЦСКА, «Спартаке», «Алании» или другой команде. А ведь я ещe поиграл за киевское «Динамо» и «Шахтeр».
Для меня главным всегда было играть, тренироваться, приносить пользу той команде, где находишься, и не обманывать, не предавать тех, с кем работаешь. Я всегда старался быть чистым перед всеми.
Допускаю ли вариант со «Спартаком»? Любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе», – сказал Онопко.
- 51-летний специалист покинул ЦСКА в конце декабря в связи с истечением срока контракта.
- Он работал в московском клубе с сентября 2009 года.
- За «Спартак» Онопко выступал с 1992 по 1995 год.
Источник: «Чемпионат»