Онопко: «Из «Спартака» мне никто не звонил. Буду рассматривать все варианты, в том числе за границей»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал свое будущее, а также опроверг переговоры со «Спартаком».

«Мне лично никто не звонил, ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но вот что хочу сказать. Не было принципиальным, где играть или работать – в ЦСКА, «Спартаке», «Алании» или другой команде. А ведь я ещe поиграл за киевское «Динамо» и «Шахтeр».

Для меня главным всегда было играть, тренироваться, приносить пользу той команде, где находишься, и не обманывать, не предавать тех, с кем работаешь. Я всегда старался быть чистым перед всеми.

Допускаю ли вариант со «Спартаком»? Любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе», – сказал Онопко.