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    Онопко: «Из «Спартака» мне никто не звонил. Буду рассматривать все варианты, в том числе за границей»

    Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал свое будущее, а также опроверг переговоры со «Спартаком».

    «Мне лично никто не звонил, ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но вот что хочу сказать. Не было принципиальным, где играть или работать – в ЦСКА, «Спартаке», «Алании» или другой команде. А ведь я ещe поиграл за киевское «Динамо» и «Шахтeр».

    Для меня главным всегда было играть, тренироваться, приносить пользу той команде, где находишься, и не обманывать, не предавать тех, с кем работаешь. Я всегда старался быть чистым перед всеми.

    Допускаю ли вариант со «Спартаком»? Любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе», – сказал Онопко.

    • 51-летний специалист покинул ЦСКА в конце декабря в связи с истечением срока контракта.
    • Он работал в московском клубе с сентября 2009 года.
    • За «Спартак» Онопко выступал с 1992 по 1995 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: -47

      faten 7 минут назад

      Поцелуй трусы заремы и можешь надеяться что позвонят))

      0
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      Рейтинг: +81877

      zigbert 12 минут назад

      Теперь только Овьедо.

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      Рейтинг: +5417

      subbotaspartak 20 минут назад

      Из-за границы моего понятия...

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      Рейтинг: +13743

      derrik2000 2 часа назад

      Так-то, конечно, было бы здорово, если в Спартак пришёл.
      Но скоро будет новый ГТ со своей командой и неизвестно, нужен ли будет ему Онопко.

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      Рейтинг: +1457

      almanev > derrik2000 13 минут назад

      Ты забыл как он розу конскую целовал?

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      Рейтинг: +168

      Борис23 2 часа назад

      Спартаку бы пригодился, а то там с защитой постоянно проблемы.

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      Рейтинг: +14767

      vladimir-7 > Борис23 1 час назад

      А что, он сам выйдет играть в защите?

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      Рейтинг: +3474

      InterMilLano1908 > Борис23 1 минуту назад

      В ЦСКА еще хуже с защитой

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