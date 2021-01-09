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  • Онопко: «Из «Спартака» мне никто не звонил. Буду рассматривать все варианты, в том числе за границей»

Онопко: «Из «Спартака» мне никто не звонил. Буду рассматривать все варианты, в том числе за границей»

9 января 2021, 10:17
26

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал свое будущее, а также опроверг переговоры со «Спартаком».

«Мне лично никто не звонил, ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но вот что хочу сказать. Не было принципиальным, где играть или работать – в ЦСКА, «Спартаке», «Алании» или другой команде. А ведь я ещe поиграл за киевское «Динамо» и «Шахтeр».

Для меня главным всегда было играть, тренироваться, приносить пользу той команде, где находишься, и не обманывать, не предавать тех, с кем работаешь. Я всегда старался быть чистым перед всеми.

Допускаю ли вариант со «Спартаком»? Любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе», – сказал Онопко.

  • 51-летний специалист покинул ЦСКА в конце декабря в связи с истечением срока контракта.
  • Он работал в московском клубе с сентября 2009 года.
  • За «Спартак» Онопко выступал с 1992 по 1995 год.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Онопко Виктор
Комментарии (26)
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Борис23
1610177880
Спартаку бы пригодился, а то там с защитой постоянно проблемы.
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derrik2000
1610179506
Так-то, конечно, было бы здорово, если в Спартак пришёл. Но скоро будет новый ГТ со своей командой и неизвестно, нужен ли будет ему Онопко.
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subbotaspartak
1610186107
Из-за границы моего понятия...
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zigbert
1610186636
Теперь только Овьедо.
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faten
1610186923
Поцелуй трусы заремы и можешь надеяться что позвонят))
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JTherry
1610190483
на мой взгляд, возвращение Онопко в Спартак будет выглядеть странным шагом: во-первых, какой функционал был у него в ЦСКА, кроме подмен на тренировках выбывших игроков, затыкания дыр (из его интервью)? теоретик из него - никакой, всегда - второй, только "поддерживал главного тренера"... во-вторых, тема поцелуев шарфа никуда не исчезла, и если на него было "безумное давление болельщиков цска", то давление болельщиков Спартака будет гораздо "безумнее" именно из-за этого факта... а мог ведь поступить, как Паршивлюк в Динамо, и заслужить уважение болел таким поступком... в общем, с точки зрения этической Онопко закрыл себе путь в Спартак...
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Старикан
1610195072
Ну вот никак его в Спартаке не вижу!
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Play
1610200567
Эта крыса лысая выше всех прыгала, когда ЦСКА обыгрывал Спартак, на хрен он не впал.
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