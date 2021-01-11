ЦСКА объявил об уходе Варламова. Он работал в клубе с 2008 года

Евгений Варламов покинул ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

«Евгений Варламов, отдавший красно-синим цветам почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы.

Благодарим Евгения Владимировича за профессиональную работу и большой вклад в воспитание подрастающих поколений, желаем удачи и больших успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.

Будучи футболистом, Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год.

С 2008 года он работал в клубной академии в качестве тренера.