ЦСКА объявил об уходе Варламова. Он работал в клубе с 2008 года

Евгений Варламов покинул ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
«Евгений Варламов, отдавший красно-синим цветам почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы.
Благодарим Евгения Владимировича за профессиональную работу и большой вклад в воспитание подрастающих поколений, желаем удачи и больших успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.
- Будучи футболистом, Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год.
- С 2008 года он работал в клубной академии в качестве тренера.
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Источник: Официальный твиттер ЦСКА