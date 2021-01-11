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    ЦСКА объявил об уходе Варламова. Он работал в клубе с 2008 года

    Евгений Варламов покинул ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

    «Евгений Варламов, отдавший красно-синим цветам почти половину жизни, продолжит тренерскую карьеру на новом месте работы.

    Благодарим Евгения Владимировича за профессиональную работу и большой вклад в воспитание подрастающих поколений, желаем удачи и больших успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении.

    • Будучи футболистом, Варламов выступал за ЦСКА с 1998 по 2002 год.
    • С 2008 года он работал в клубной академии в качестве тренера.

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    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +18733

      bset 12 минут назад

      Что-то прям революция какая-то. Надеюсь, руководство знает, что делает.

      0
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      Рейтинг: +1221

      elessar arnor 1 час назад

      и только картофан стойко удерживает свое место

      1
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