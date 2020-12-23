«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник

Как и анонсировалось, «Локомотив» поменял руководство. Новым председателем совета директоров стал Александр Плутник, новым генеральным директором – Владимир Леонченко.

«Сегодня состоялось общее собрание акционеров «Локомотива», на котором был избран новый состав совета директоров. В него вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Плутника Александра Альбертовича.

Также на совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров», – написала пресс-служба москвичей.

«Мы благодарим за проделанную работу бывших коллег по совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова «Локомотивом» было выиграно множество титулов, он покинул совет в связи с переходом на новую работу.

Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения академии в Перово», – сказал Плутник, который ранее входил в совет директоров ЦСКА.