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  • «Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник

«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник

23 декабря 2020, 21:43
30

Как и анонсировалось, «Локомотив» поменял руководство. Новым председателем совета директоров стал Александр Плутник, новым генеральным директором – Владимир Леонченко.

«Сегодня состоялось общее собрание акционеров «Локомотива», на котором был избран новый состав совета директоров. В него вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Плутника Александра Альбертовича.

Также на совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров», – написала пресс-служба москвичей.

«Мы благодарим за проделанную работу бывших коллег по совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова «Локомотивом» было выиграно множество титулов, он покинул совет в связи с переходом на новую работу.

Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения академии в Перово», – сказал Плутник, который ранее входил в совет директоров ЦСКА.

  • Как написал инсайдер Сергей Егоров, кандидатуру Леонченко лоббировал бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
  • Леонченко до назначения в «Локомотив» работал функционером в клубе ФНЛ «Факел».
  • «Локомотив» в РПЛ идет 8-м.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (30)
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Красногорск_Фан
1608749906
Спасибо тебе 2020 год. За уход упырей! Даже те кто не болеют за Локомотив многие говорили - да, беда у вас с "руководством". Скатертью дорога!
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Rio_ter
1608750197
Не факт, что новые будут лучше, но хоть какое-то движение. Этих двух стоило бы на рельсы положить.
Ответить
Паровоз 88
1608752237
слова благодарности, какие слова? - За то, что клуб развалил гнидыч!?
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Guinnesss
1608752492
Урааа!Справедливость восторжествовала!Лысого тоже прошу на выход, чтоб в межсезонье нормально новому тренеру с командой поработать. Палыча вот еслиб вернули.
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Retiremen_VMF
1608752854
Вот так вот. Мещеряков друг Палычу, был. Теперь у Мещерякова новая работа, а тренерский талант Семина всегда востребован. Пускай и не главным, возраст к сожалению уже не для подвигов...
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PAREVG.
1608759426
За то что хохол с грызуном сделали с Локомотивом, они достойны повторить судьбу Сергея Лазо. Только так они могут принести пользу.
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житель СПб
1608761652
Ура! Свершилось. Теперь - верните Семина.
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BlackMurderDeco
1608781349
Верните Палыча теперь
Ответить
Просто-333
1608785923
Хуже не будет
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zigbert
1608798548
Главное что бы эти изменения пошли на пользу Локомотиву.
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