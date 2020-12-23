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    «Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник

    Как и анонсировалось, «Локомотив» поменял руководство. Новым председателем совета директоров стал Александр Плутник, новым генеральным директором – Владимир Леонченко.

    «Сегодня состоялось общее собрание акционеров «Локомотива», на котором был избран новый состав совета директоров. В него вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

    Новый состав совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Плутника Александра Альбертовича.

    Также на совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров», – написала пресс-служба москвичей.

    «Мы благодарим за проделанную работу бывших коллег по совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова «Локомотивом» было выиграно множество титулов, он покинул совет в связи с переходом на новую работу.

    Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения академии в Перово», – сказал Плутник, который ранее входил в совет директоров ЦСКА.

    • Как написал инсайдер Сергей Егоров, кандидатуру Леонченко лоббировал бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
    • Леонченко до назначения в «Локомотив» работал функционером в клубе ФНЛ «Факел».
    • «Локомотив» в РПЛ идет 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    23.12.2020 21:43
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1488

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Вот так вот. Мещеряков друг Палычу, был. Теперь у Мещерякова новая работа, а тренерский талант Семина всегда востребован. Пускай и не главным, возраст к сожалению уже не для подвигов...

      0
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      ...
      Рейтинг: +56

      Guinnesss > Retiremen_VMF 1 час назад

      Не согласен, вполне может ещё дать жару.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Guinnesss 1 час назад

      Урааа!Справедливость восторжествовала!Лысого тоже прошу на выход, чтоб в межсезонье нормально новому тренеру с командой поработать. Палыча вот еслиб вернули.

      2
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      Рейтинг: +74

      Паровоз 88 1 час назад

      слова благодарности, какие слова? - За то, что клуб развалил гнидыч!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10400

      JTherry 1 час назад

      вот так и пересаживают молодых "эффективных менеджеров" с коней в паровозы...)

      0
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      Рейтинг: +19486

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Без хохлов ну никак.

      0
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      Рейтинг: +36

      _APMArEggOH_ 2 часа назад

      С одной стороны - ура, грузин всех бесил. С другой - а кто сказал что будет лучше? Человек конечно хотя бы из футбола, но на большом уровне не был задействован нигде

      0
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      Рейтинг: +70

      Rio_ter 2 часа назад

      Не факт, что новые будут лучше, но хоть какое-то движение. Этих двух стоило бы на рельсы положить.

      2
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      Рейтинг: +584

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Спасибо тебе 2020 год. За уход упырей! Даже те кто не болеют за Локомотив многие говорили - да, беда у вас с "руководством". Скатертью дорога!

      4
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      ...
      Рейтинг: +614

      Вальдемар IV > Красногорск_Фан 49 минут назад

      какая беда, в лч три года подряд играют напрямую, сухине молитесь, а не шпалычу, даже в заведомо проигрышных матчах пенки получаете

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3150

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      одно непонятно: что в совете директоров кочегаров делает Дима Булкин?

      1
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      Рейтинг: +584

      Красногорск_Фан > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Был любимым футболистом кого то выше. Не иначе. В тренерско-менеджерском поприще не замечен!

      0
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      Рейтинг: +9873

      ilichkadr > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Дима начинал свою карьеру в Локомотиве (1986—1990). Воспитанник Палыча.

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      Рейтинг: +584

      Красногорск_Фан > ilichkadr 1 час назад

      Да про футбольные заслуги помним. Без нареканий. Но его же не футболистом берут.

      1
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      Рейтинг: +3150

      Ганнибал Лектор > ilichkadr 1 час назад

      не каждый воспитанник Палыча входит в совет директоров )

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