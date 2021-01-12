Пивоварова назначили генеральным директором «Динамо». Ранее он занимал должность в «Зените»

Новым генеральным директором «Динамо» стал Павел Пивоваров. Его утвердили решением совета директоров.
«Юрий Белкин, ранее занимавший эту должность, становится президентом «Динамо» и сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом «Динамо», – сообщили москвичи.
- Павел Пивоваров ранее занимал должность исполнительного директора «Зенита».
- С 2017 года является членом и единоличным судьей Палаты по разрешению споров ФИФА.
- С 2017 по 2020 год – член правления РПЛ.
Источник: официальный сайт «Динамо»