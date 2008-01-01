Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Пивоварова назначили генеральным директором «Динамо». Ранее он занимал должность в «Зените»

    Новым генеральным директором «Динамо» стал Павел Пивоваров. Его утвердили решением совета директоров.

    «Юрий Белкин, ранее занимавший эту должность, становится президентом «Динамо» и сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом «Динамо», – сообщили москвичи.

    • Павел Пивоваров ранее занимал должность исполнительного директора «Зенита».
    • С 2017 года является членом и единоличным судьей Палаты по разрешению споров ФИФА.
    • С 2017 по 2020 год – член правления РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6089

      САДЫЧОК 7 минут назад

      Какой не заменимый ?! Аж , плюнуть хочется !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10683

      JTherry 14 минут назад

      создать фарм-клуб теперь трудно в РПЛ, зато их можно легко "окучить" представителями зенита (Газпрома), или лояльными к ним...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81923
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru