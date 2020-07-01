Главные особенности летнего трансферного окна в РПЛ

Возвращения, внезапная перестройка «Ростова» и усиления «Арсенала».

Главный тренд этого трансферного окна – возвращение в команды, из которых только ушли

Здесь три кейса:

• Далер Кузяев. В конце прошлого сезона у Кузяева закончился контракт с «Зенитом», и он занялся поиском места в Европе. «Алавес», кто-то из Германии, «Страсбур». Кузяев три месяца был без команды, вызывался в сборную и чуть было не перешел в «Локомотив». Даже Марко Николич говорил:

«Не знаю, почему не получилось. Мне жаль, что он не с нами. Мы один раз поговорили по телефону, он звонил мне».

Кузяев в итоге вернулся в «Зенит». Новый контракт – на три года.

• Роман Нойштедтер. Летом он тоже стал свободным агентом – у него закончился контракт с «Динамо», и стороны просто не подписали новый. Три месяца поиска нового клуба, тоже вызовы в сборную, и Нойштедтер вернулся в «Динамо». За клуб нойштедтер поиграет до конца сезона.

• Павел Погребняк. «Урал» долго искал нападающего, было несколько вариантов. Но все сорвались по разным причинам. Тогда клуб вернул Павла Погребняка, который стал свободным агентом этим летом.

Из «Ростова» внезапно ушла большая часть основы

Этим летом «Ростов» вылетел из Лиги Европы и устроил масштабную перестройку. На данный момент «Ростов» продал игроков на 18,25 млн евро. В этот список вошли:

1. Эльдор Шомуродов («Дженоа», 7,5 млн).

2. Алексей Ионов («Краснодар», 3,5 млн).

3. Евгений Чернов («Краснодар», 3 млн).

4. Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, 2 млн).

5. Александр Зуев («Рубин», 1,5 млн).

6. Антон Салетрос («Сарпсборг», 350 тысяч).

Плюс в аренду с правом выкупа в «Зенит» ушел Дмитрий Чистяков, на правах свободных агентов – Ивелин Попов, Бьорн Сигурдарсон и Видар Кьяртанссон.

На замену «Ростов» набрал игроков из Швеции, Боснии, был даже японец Хашимото (который сходу заиграл) и несколько русских игроков. Из более-менее известных – Владимир Обухов, Дмитрий Полоз и Денис Терентьев.

По итогам трансферного окна «Ростов» остался в плюсе на 10 млн евро.

Мы не заметили, но «Арсенал» очень качественно усилился

Этим летом тульский «Арсенал» усилил все линии и потратил на это всего 600 тысяч евро. Смотрите. Сломался Луценко: на смену ему взяли Кирилла Панченко (бесплатно, хотя Transfermarkt говорит о компенсации в 600 тысяч евро) и Луку Джорджевича (аренда).

Нужно было усилить полузащиту – из «Спартака» подъехал Александр Ломовицкий. Защита «Арсенала» тоже окрепла – справа появился Николай Рассказов (аренда), в центре – Тарас Бурлак (бесплатно).

При этом «Арсенал» грамотно действовал и по исходящим трансферам. В июле клуб выкупил у «Зенита» Даниила Лесового за 600 тысяч евро. В сентябре – продал его «Динамо» за 1,8 млн.

По итогам трансферного окна «Арсенал» остался в плюсе на миллион евро.

Что еще нужно знать про летнее трансферное окно в РПЛ

Самый дорогой входящий трансфер: Венделл, «Зенит» купил его у «Спортинга» за 20,3 млн евро.

Самый дорогой исходящий трансфер: «Локомотив» продал Алексея Миранчука в «Аталанту» за 14,5 млн евро.

Самый большой минус по итогам трансферного окна: у ЦСКА. Накупил на 30 млн евро, продал на 500 тысяч, ушел в минус на 29,5 млн евро.

Самый большой плюс по итогам трансферного окна: распродажа лидеров позволила «Ростову» выйти в плюс на 10 млн евро.

Самый подешевевший игрок, начиная с 1 июля: Деян Ловрен – с 16 млн евро до 12 (на 25%).

Самый подорожавший игрок, начиная с 1 июля: Никола Влашич – с 17,5 млн евро до 22 (на 25,7%).

Самые экономные клубы: «Химки» и «Тамбов», они не потратили на новичков ни цента

Здесь мы больше говорим о трансферах:

Зачем Мозес «Спартаку»? Он больше про защиту или атаку? Какие есть риски?

«Локомотив» этим летом отдал миллион евро за парня из Узбекистана – и уже отдает в аренду, продолжая платить зарплату