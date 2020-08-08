«Локомотив» этим летом отдал миллион евро за парня из Узбекистана – и уже отдает в аренду, продолжая платить зарплату

Странная история Жасура Жалолиддинова.

Что, о ком речь?

Для начала немного расскажем о Жасуре Жалолиддинове:

• 18-летний фланговый полузащитник. Воспитанник «Бунедкора», дебютировал за основу зимой-2019 года.

• В сумме за год он сыграл 31 матч за «Бунедкор», в которых забил три гола и отдал три ассиста.

• The Guardian включил его в топ-60 молодых игроков 2002 года рождения. В том же списке были Ансу Фати из «Барсы», Эдуардо Камавинга из «Ренна», Себастьяно Эспозито из «Интера» и Фабиу Силва, который недавно перешел в «Вулверхэмптон».

• Transfermarkt говорит, что на момент перехода Жалолиддинов стоил 700 тысяч евро. «Локо» отдал больше (но об этом позже).

• А вот оценка от агента игрока Юрия Белоуса: «Это самый талантливый футболист своего возраста, он входит в пятерку лучших футболистов Азии. На мой взгляд, этот футболист сильнее Жоау Мариу».

• В первом интервью Жалолиддинов сказал, что хочет познакомиться с Алексеем Миранчуком. В другом назвал Миранчука своим кумиром.

Мечта сбылась – они даже сделали селфи. Вот только Миранчук уехал в «Аталанту».

text text Публикация от text (@jaloliddinov_23) 30 Авг 2020 в 10:00 PDT

Большую часть суммы трансфера «Локомотив» отдал агентам. В Узбекистане с этим переходом тоже были проблемы

Во-первых, сначала спорная ситуация возникла в Узбекистане. Лига обратилась в национальную футбольную ассоциацию с просьбой расследовать переход Жалолиддинова в «Локомотив». Она в своем документе писала, что Жалолиддинов перешел в «Локо» на правах свободного агента, но «Бунедкор» как не отправлял документ о расторжении контракта, так и никак не реагировал на запросы от Лиги.

Потом «Локомотив» заявил Жалолиддинова – конфликт был улажен.

Во-вторых, слухи о переплате агентам. Говорят, «Бунедкор» получил меньше, чем представители Жалолиддинова и посредники. У «Чемпионата» такой инсайд: «Бунедкор» получил за разрыв контракта 100 тысяч евро. «Локомотив» выплатил 900 тысяч агентам. По информации Eurosport, в клуб из Узбекистана прилетели 350 тысяч – при этом информация по выплате агентам та же.

В-третьих, на определенном этапе появилась информация, что Жалолиддинов может сразу же уехать в аренду в «Бунедкор». Слухи развеял Белоус:

«В Узбекистан Жасур уехать уже не сможет. Трансферное окно закрыто. Речь может идти только о России. Например, какой-нибудь клуб захочет взять его в аренду».

Сейчас его отдали в аренду «Тамбову». Из-за лимита

На определенном этапе у «Локомотива» были такие иностранцы: Чорлука, Мурило, Рыбус, Райкович, Крыховяк, Камано, Джорджевич, Эдер. Жалолиддинов был девятым – то есть уже не мог попасть в заявку «Локо» на сезон РПЛ по правилам лимита (всего должно быть восемь иностранцев в заявке).

Пришел Зе Луиш – отзавявили Джорджевича (очень скоро он уйдет в аренду – скорее всего, в «Арсенал»). Жалолиддинову все еще не было место – его тоже вычеркнули из заявки на РПЛ и сразу же отправили в аренду «Тамбову».

text text Публикация от text (@fclokomotiv) 13 Окт 2020 в 10:10 PDT

Тут два момента:

1. Агент Жалолиддинова подтвердил, что все дело в лимите.

При этом странно, что игрока сознательно брали под основу, но заранее не решили эту проблему.

2. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сказал, что аренда рассчитана на сезон, а всю зарплату будет выплачивать «Локо».

В «Локо» уже выступили по теме зарплаты Жалолиддинова в «Тамбове». Слова заместителя спортивного директора Андрея Лосюка:

«Видел заявление коллеги Худякова. Думаю, он допустил неточность, объявив финансовые взаимоотношения между «Локо» и «Тамбовом». Уходя в аренду, игрок увольняется из одного клуба и трудоустраивается в другой. Футболисты такого уровня приравниваются к высококвалифицированными специалистам, уровень заработной платы установлен законом РФ. Поэтому, считаю, была опубликована не совсем корректная интерпретация комментария».

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