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    Теперь только голы Смолова гарантируют «Локо» победы


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    Голосов: 2
    Сегодня, 21:50
    Последствия ухода Миранчука.

    «Локомотив» обыграл ЦСКА (1:0) в матче с единственным голом от Федора Смолова. В таблице «Локомотив» отстает от того же ЦСКА всего на одно очко, хотя уступает по результативности. По сезону «Локо» забил сразу на пять голов меньше. Основная проблема этого «Локомотива» – атака.

    Уход Миранчука в «Аталанту» все только усугубил. По общему числу голов «Локомотив» идет на десятом месте: девять в девяти матчах. Это лишь малая часть общей серьезной проблемы: сейчас в клубе остался лишь один результативный топ-игрок. Остальные либо забивают совсем мало, либо уже не играют в клубе.

    Так «Локомотив» распределил голы по играм РПЛ:

    • Победа над «Рубином»: Ал. Миранчук (ушел), Баринов (травмирован).
    • Победа над «Краснодаром»: Ал. Миранчук (ушел).
    • Ничья с «Уралом»: Смолов.
    • Поражение от «Спартака»: Мурило.
    • Поражение от «Ахмата»: Ан. Миранчук, Крыховяк.
    • Ничья с «Зенитом»: никто.
    • Ничья с «Ростовом»: никто.
    • Победа над «Тамбовом»: Смолов.
    • Победа над ЦСКА: Смолов.

    С учетом прошлого сезона Николич держал в РПЛ серию без поражений. Она прекратилась одновременно с травмой Алексея Миранчука – в матче со «Спартаком». До травмы и трансфера именно Миранчук делал результат для «Локомотива». Смолов на старте сезона принес лишь ничью с «Уралом», где еще и не забил с пары метров.

    Без Миранчука «Локомотив» сильно зависит от Смолова. Уже во второй игре подряд «Локо» победил с минимальным счетом. Единственные голы в обеих забил Смолов. До этого не было побед сразу в четырех матчах – все без голов Смолова. Не зря он все-таки нравится Николичу: в восьми из девяти матчей РПЛ Смолов выходил в старте.

    Матч против ЦСКА доказал, что Смолов хорош и против топ-соперников. До этого он показывал такое голами «Барсе» и «Реалу», но за «Сельту». Василий Кикнадзе еще в августе однозначно сказал: «У меня нет обстоятельств, чтобы думать по-другому, – Федя будет играть в «Локомотиве».

    Его уход добил бы атаку «Локо» окончательно.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ, «Локомотив»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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