«Локомотив» обыграл ЦСКА (1:0) в матче с единственным голом от Федора Смолова. В таблице «Локомотив» отстает от того же ЦСКА всего на одно очко, хотя уступает по результативности. По сезону «Локо» забил сразу на пять голов меньше. Основная проблема этого «Локомотива» – атака.
Уход Миранчука в «Аталанту» все только усугубил. По общему числу голов «Локомотив» идет на десятом месте: девять в девяти матчах. Это лишь малая часть общей серьезной проблемы: сейчас в клубе остался лишь один результативный топ-игрок. Остальные либо забивают совсем мало, либо уже не играют в клубе.
Так «Локомотив» распределил голы по играм РПЛ:
- Победа над «Рубином»: Ал. Миранчук (ушел), Баринов (травмирован).
- Победа над «Краснодаром»: Ал. Миранчук (ушел).
- Ничья с «Уралом»: Смолов.
- Поражение от «Спартака»: Мурило.
- Поражение от «Ахмата»: Ан. Миранчук, Крыховяк.
- Ничья с «Зенитом»: никто.
- Ничья с «Ростовом»: никто.
- Победа над «Тамбовом»: Смолов.
- Победа над ЦСКА: Смолов.
С учетом прошлого сезона Николич держал в РПЛ серию без поражений. Она прекратилась одновременно с травмой Алексея Миранчука – в матче со «Спартаком». До травмы и трансфера именно Миранчук делал результат для «Локомотива». Смолов на старте сезона принес лишь ничью с «Уралом», где еще и не забил с пары метров.
Без Миранчука «Локомотив» сильно зависит от Смолова. Уже во второй игре подряд «Локо» победил с минимальным счетом. Единственные голы в обеих забил Смолов. До этого не было побед сразу в четырех матчах – все без голов Смолова. Не зря он все-таки нравится Николичу: в восьми из девяти матчей РПЛ Смолов выходил в старте.
Матч против ЦСКА доказал, что Смолов хорош и против топ-соперников. До этого он показывал такое голами «Барсе» и «Реалу», но за «Сельту». Василий Кикнадзе еще в августе однозначно сказал: «У меня нет обстоятельств, чтобы думать по-другому, – Федя будет играть в «Локомотиве».
Его уход добил бы атаку «Локо» окончательно.