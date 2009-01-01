Трансферы России 10 лет назад: звезды сборной уехали в Европу, Дзюба поругался со «Спартаком»

А Парфенов еще был футболистом.

Десять лет назад российский чемпионат был совсем другим. Лимит на легионеров работал по системе 6+5 (не более шести легионеров на поле в одной команде). Главными звездами чемпионата были Веллитон, Алекс, Бухаров, Домингес и Быстров. «Рубин» становился чемпионом, «Ахмат» был «Тереком», а уже несуществующие «Москва» и «Амкар» рубились в тогда ещe РФПЛ.

Чемпионат проводился по системе весна-осень, поэтому футбольный сезон умещался в календарный год. С середины июня до середины июля в лиге была пауза: футболисты отдыхали, а клубы заключали сделки. В то окно, ровно десять лет назад, произошло несколько интересных трансферных историй.

Уезд звезд в топ-чемпионаты

Вслед за Павлюченко и Аршавиным летом 2009-го из России уехали Тимощук, Погребняк, Билялетдинов и Жирков.

Лучшее продолжение карьеры выбрал Анатолий Тимощук, которого «Бавария» подписала всего за 11 миллионов евро. Тимощук дважды стал чемпионом Германии, дважды выиграл Кубок и Суперкубок Германии и стал обладателем Лиги чемпионов.

Погребняк просто на хорошем уровне играл за средние европейские клубы: «Штуттгарт» (91 матч, 22 гола); Рединг (106 матчей 28 голов); «Фулхэм» (12 матчей 6 голов). И спустя шесть лет вернулся в РПЛ, где до сих пор продолжает играть.

Билялетдинов задержался в Европе на два с половиной года. За «Эвертон» Динияр провел 77 матчей (неплохо!), в которых забил 9 голов и отдал 12 голевых передач. В первые месяцы после перехода Билялетдинова признали лучшим игроком месяца в «Эвертоне». В первом сезоне россиянин был основным игроком клуба, но потом реже и реже стал выходить на поле. Мойес хвалил Динияра и говорил, что причины его непопадания в старт – тактические перестановки в команде. Зимой 2012-го Билялетдинов вернулся в Россию, в «Спартак». Футболист пока не завершил карьеру, но сейчас находится без клуба.

Самым дорогим трансфером лета десятилетней давности был переход Юрия Жиркова в «Челси» из ЦСКА (18 миллионов евро). Жирков отыграл за английский клуб 49 матчей (1 гол + 11 ассистов). Но в целом, период Юрия в Англии считается не очень удачным. Анчелотти не находил для Жиркова место на поле, а ситуацию усугубляли частые травмы игрока. Плюс конкуренция с Эшли Коулом и Флораном Малуда – у россиянина почти не было шансов. Спустя два года он вернется в российскую лигу.

Много бразильцев и нигерийцев

Всего за летнее трансферное окно 2009-го года в российские клубы пришло пять бразильцев и пять нигерийцев. Бразильцы: Рамон («Крылья»), Вагнер Феррейра Дос Сантос («Локомотив»), Нарде (ФК «Москва»), Ибсон («Спартак»), Фабрисио («Терек»). Всего в чемпионате в том сезоне сыграл 21 бразилец. Для сравнения: в этом сезоне клубы РПЛ задействовали только семерых.

Покупки нигерийцев 2009: Бабангида и Окодува («Кубань), Каита («Локомотив»), Эромоигбе («Химки»), Олисе (ЦСКА). Всего в том сезоне в РПЛ сыграло 9 нигерийцев, спустя десять лет – 3.

Скандал Быстрова и Дзюбы

До лета 2009-го футболисты вместе играли за «Спартак». Между футболистами постоянно происходили конфликты. Все взорвалось, когда во время одной из тренировок из куртки Быстрова в раздевалке пропали 23 тысячи рублей. Которые позже сам Владимир нашел в куртке Дзюбы. «Не знал, что в жизни бывают такие грубые подставы, только в кино раньше видел. С месяц почти не спал, пребывал в каком-то трансе», – рассказывал Дзюба.

Артема сразу же поставили перед фактом, что в клубе он не останется, и запретили тренироваться вместе с командой. Дзюба ушел в аренду в «Томь», где, как он сам говорит, и окреп. В Томске Артем провел два года: во втором сезоне забил 10 голов и попал в список 33 лучших по версии РФС.

«Когда я уходил в Томск, мне в спину кричали: да это крыса, законченный футболист. От меня все отвернулись и выставили изгоем. Та ситуация с Быстровым стерлась. Мы спустя долгое время начали здороваться, и детских обид уже нет. Я прекрасно понимал, почему это было сделано, и это была не Володина инициатива. Это была инициатива Карпина – это прекрасно читалось. И какой смысл обижаться?

Но я рад, что все так произошло. Останься я в «Спартаке» в тепличных условиях, так и сидел бы дарованием. Может быть, в 28 лет до чего-то и дорос бы. А так, меня просто выкинули, вышвырнули с лодки – плыви. Выплывешь – король, нет – забудут сразу».

Быстров после той ситуации тоже ушел – в «Зенит». Это был один из самых скандальных переходов истории РПЛ. Быстров ушел в последние дни трансферного окна, что ещe больше возмутило фанатов «Спартака». Вообще, Быстрова возненавидели обе стороны – болельщики «Зенита» освистывали игрока и посвящали ему оскорбительные чанты. В первую неделю в клубе ему даже наняли телохранителя. В Питере Быстров выиграл два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок России, а позже уехал в «Анжи».

Парфенов был футболистом

В 2009 Дмитрий Парфенов ещe играл в футбол. Тем летом он перешел из киевского «Арсенала» в «Сатурн». В Раменском он играл под руководством тренера Андрея Гордеева, который был младше Парфенова на один год.

Гордеев тогда говорил: «Дима – отличный футболист, он вполне способен усилить нашу игру. Уверен, он сильно нам поможет».

Парфенов за полтора года в клубе провел 16 матчей. С ним команда два сезона занимала место в середине таблицы. После «Сатурна» Парфенов больше в футбол не играл.

«Тренировки на самом деле интересные. Безусловно, есть и психологический момент, – рассказывал Дмитрий. – Если на каждую тренировку все без исключения выходят с огромным желанием и выкладываются на 100%, это о многом говорит».

Спустя десять лет Парфенов – главный тренер «Урала» и высоко котируется в российском футболе как специалист. Андрей Гордеев после «Сатурна» работал в «Анжи», «Сибири», «Мордовии» и «СКА-Хабаровске». Последние два с половиной года тренировал молодежные сборные России. После невыхода со сборной до 19 лет в финальную стадию Евро-2019 Гордеев сидит без работы.

А теперь выныриваем из 2009-го и возвращаемся в настоящее время:

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