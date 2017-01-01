«Краснодар» штормит. Провалил полтора матча, но все равно взял три очка

К перерыву проигрывали 0:2.

«Краснодар» отвратительно начал этот сезон. Первый матч команда проиграла «Ахмату» (0:1), а второй, с «Уфой», начала с двух пропущенных мячей в первом тайме.

В нашем телеграм-канале мы писали, что второй тайм для «Краснодара» может стать ключевым в этом сезоне. Потеря шести очков в матчах с не самыми сильными соперниками отыгрывалась бы долго и тяжело, но команда настроилась на второй тайм и подарила болельщикам чудо.

Мусаев доказал, что может работать с ограничениями

Перед матчем многие обсуждали штраф, который УЕФА наложил на Мурада Мусаева. Тренер и в прошлом сезоне не указывался в протоколах в качестве главного, но тогда это было лишь формальностью − РПЛ лояльно относилась к подобным моментам.

Сейчас «Краснодар» вышел в ЛЧ, и УЕФА жестко следит за тем, чтобы командами управляли тренеры с лицензией Про. Мусаев пойдет учиться на нее лишь через год, и все это время он не имеет права вести себя как главный тренер: ходить на пресс-конференции, управлять командой с бровки и так далее.

Победа над «Уфой» − наполовину тренерская. Именно перестановки во втором тайме и своевременные замены позволили взять игру под контроль. Наверняка были и мотивирующие слова в раздевалке.

«Краснодару» тяжело без Каборе и Перейры. Но команда справится

Каборе и Перейра на двоих сыграли за «Краснодар» больше 200 матчей. В прошлом сезоне оба были стабильными игроками основы: Каборе вышел в основе 24 раза, Перейра − 21 и еще 5 игр на замену. Оба ушли из клуба абсолютно бесплатно.

Из новичков в «Краснодаре» уже играют Вильена, Намли и Камболов. Сегодня все трое помогли команде перевернуть игру: Вильена и Намли забили, Камболов сделал ассист.

Их главный недостаток − никто из них не играет в опорной зоне. В этом сезоне «Краснодар» отказывается от игры с чистым разрушителем, и команде придется адаптироваться к новой философии: больше защитников никто не подстрахует.

«Краснодар» показал фантастические 74% владения мячом и 89% точности передач − это, безусловно, работа новой полузащиты. Уже сейчас видно, что у всех новичков гигантский потенциал, а сыгранность придет со временем.

Что у «Краснодара» дальше?

Следующий матч − с дебютантом «Сочи». И его команде надо бояться особенно: если у «Краснодара» такие сложности с давно знакомыми «Ахматом» и «Уфой», то потенциал «Сочи» понятен не до конца.

Еще в августе у команды важные матчи с «Зенитом» и «Локомотивом»: в них станет понятно, какой из двух сегодняшних «Краснодаров» настоящий.

27 июля. «Сочи», дома.

3 августа. «Зенит», в гостях.

10 августа. «Рубин», дома.

17 августа. «Тамбов», в гостях.

24 августа. «Локомотив», дома.

Лига чемпионов для «Краснодара» начнется с 3-го квалификационного раунда. Первый матч − 6 или 7 августа, сразу после «Зенита». Второй − 13 августа, между «Рубином» и «Тамбовом».

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Уфа – Краснодар – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Карп, 29; 2:0 – Табидзе, 40; 2:1 – Намли, 52; 2:2 – Вилена, 76; 2:3 – Табидзе, 86 (автогол).

«Уфа»: Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 83), Тилль (Кротов, 84), Козлов (Сысуев, 72), Игбун.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Ольссон (Игнатьев, 66), Намли (Сулейманов, 70), Вилена (Фьолусон, 90), Вандерсон, Ари.

Предупреждения: Игбун, 65; Кротов, 87 – Спайич, 28; Рамирес, 54.

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