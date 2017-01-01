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    «Краснодар» штормит. Провалил полтора матча, но все равно взял три очка


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 16:19
    К перерыву проигрывали 0:2.

    «Краснодар» отвратительно начал этот сезон. Первый матч команда проиграла «Ахмату» (0:1), а второй, с «Уфой», начала с двух пропущенных мячей в первом тайме.

    В нашем телеграм-канале мы писали, что второй тайм для «Краснодара» может стать ключевым в этом сезоне. Потеря шести очков в матчах с не самыми сильными соперниками отыгрывалась бы долго и тяжело, но команда настроилась на второй тайм и подарила болельщикам чудо.

    Мусаев доказал, что может работать с ограничениями

    Перед матчем многие обсуждали штраф, который УЕФА наложил на Мурада Мусаева. Тренер и в прошлом сезоне не указывался в протоколах в качестве главного, но тогда это было лишь формальностью − РПЛ лояльно относилась к подобным моментам.

    Сейчас «Краснодар» вышел в ЛЧ, и УЕФА жестко следит за тем, чтобы командами управляли тренеры с лицензией Про. Мусаев пойдет учиться на нее лишь через год, и все это время он не имеет права вести себя как главный тренер: ходить на пресс-конференции, управлять командой с бровки и так далее.

    Победа над «Уфой» − наполовину тренерская. Именно перестановки во втором тайме и своевременные замены позволили взять игру под контроль. Наверняка были и мотивирующие слова в раздевалке.

    «Краснодару» тяжело без Каборе и Перейры. Но команда справится

    Каборе и Перейра на двоих сыграли за «Краснодар» больше 200 матчей. В прошлом сезоне оба были стабильными игроками основы: Каборе вышел в основе 24 раза, Перейра − 21 и еще 5 игр на замену. Оба ушли из клуба абсолютно бесплатно.

    Из новичков в «Краснодаре» уже играют Вильена, Намли и Камболов. Сегодня все трое помогли команде перевернуть игру: Вильена и Намли забили, Камболов сделал ассист.

    Их главный недостаток − никто из них не играет в опорной зоне. В этом сезоне «Краснодар» отказывается от игры с чистым разрушителем, и команде придется адаптироваться к новой философии: больше защитников никто не подстрахует.

    «Краснодар» показал фантастические 74% владения мячом и 89% точности передач − это, безусловно, работа новой полузащиты. Уже сейчас видно, что у всех новичков гигантский потенциал, а сыгранность придет со временем.

    Что у «Краснодара» дальше?

    Следующий матч − с дебютантом «Сочи». И его команде надо бояться особенно: если у «Краснодара» такие сложности с давно знакомыми «Ахматом» и «Уфой», то потенциал «Сочи» понятен не до конца.

    Еще в августе у команды важные матчи с «Зенитом» и «Локомотивом»: в них станет понятно, какой из двух сегодняшних «Краснодаров» настоящий.

    • 27 июля. «Сочи», дома.
    • 3 августа. «Зенит», в гостях.
    • 10 августа. «Рубин», дома.
    • 17 августа. «Тамбов», в гостях.
    • 24 августа. «Локомотив», дома.

    Лига чемпионов для «Краснодара» начнется с 3-го квалификационного раунда. Первый матч − 6 или 7 августа, сразу после «Зенита». Второй − 13 августа, между «Рубином» и «Тамбовом».

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Уфа – Краснодар – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Карп, 29; 2:0 – Табидзе, 40; 2:1 – Намли, 52; 2:2 – Вилена, 76; 2:3 – Табидзе, 86 (автогол).

    «Уфа»: Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 83), Тилль (Кротов, 84), Козлов (Сысуев, 72), Игбун.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Ольссон (Игнатьев, 66), Намли (Сулейманов, 70), Вилена (Фьолусон, 90), Вандерсон, Ари.

    Предупреждения: Игбун, 65; Кротов, 87 – Спайич, 28; Рамирес, 54.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Краснодар»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +526

      Muboraksho 21 минуту назад

      А без Мамаева Краснодару легко? А вообще надо сказать ничего себе второй тур РПЛ!!!! Всего две игры и уже 10 голов. Праздник для болельщиков. Молодцы конечно Краснодар. Проигрывая два гола сумели забить три.

      0
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      Рейтинг: +31092

      portero 1 час назад

      повезло!
      владение мячом есть в окончании совсем беззубо, мало ударов в створ ворот, Ари не в тему пяточки, пропуски не видя кому..... нафига????

      0
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      Рейтинг: -67

      Вальдемар IV > portero 1 час назад

      повезло если б на 93й с нарушением затащили мячик

      0
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      Рейтинг: +23

      Lexx09 1 час назад

      Красавцы!!! Мусаеву -РЕСПЕКТ!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +538

      Докторо123 1 час назад

      Молодцы !

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