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    Выводы по жеребьевке: у «Краснодара» есть шанс, «Спартак» должен проходить, «Арсенал» устанет


    4
    Голосов: 4
    Сегодня, 18:49
    Зе Луиш встретится с любимым клубом РПЛ.

    В Ньоне прошла жеребьевка квалификационных раундов еврокубков. В Лиге чемпионов «Краснодар» сыграет с «Порту». В Лиге Европы «Спартак» встретится с швейцарским «Туном», «Арсенал», в случае победы над «Нефтчи», попадет на израильский «Бней Иегуда».

    «Краснодару» будет тяжело, но шансы есть

    Краснодарцам, вероятно, достался самый сложный соперник из всех возможных (могли быть победители пар «Базель» – ПСВ; «Олимпиакос» – «Виктория Пльзень»). Но при этом «Краснодар» сыграет в идеальный момент – «Порту» будет слабее обычного.

    • Это будет первый официальный матч для португальского клуба в новом сезоне. Чемпионат Португалии начинается только 11 августа. Для «Краснодара» это будет пятая официальная игра сезона.

    • «Порту» кардинально изменился. Ушли ключевые игроки прошлых сезонов: Эррера, Милиато, Фелипе, Браими, Оливер Торрес. Пришли Зе Луиш (кстати, забил «Краснодару» 5 голов в 8 матчах РПЛ), Луис Диас (которым интересовался «Зенит») и Иван Маркано (помните по «Рубину»?). Самый дорогой трансфер – японец Никадзима из чемпионата Катара (точно нужно будет время для адаптации).

    Плюс в центра защиты у «Порту» сыграют Пепе (36 лет) и Маркано (32 года). И этим двум полуветеранам еще нужно сыграться.

    Но все-таки. «Порту» стабильно хорошо играет в Лиге чемпионов. Сложно вообще представить групповой этап без их участия. В трех последних сезонах португальцы даже выходили в плей-офф. Да и «Краснодар» стартовал не очень убедительно – команда провела всего один качественный тайм в двух матчах РПЛ.

    Если «Краснодар» выиграет – попадет в раунд плей-офф, победа в котором обеспечит попадание в группу ЛЧ. Возможные соперники: «Брюгге», «Истанбул», «ЛАСК», «Базель», «Олимпиакос», «ПСВ» и «Виктория». Кажется, дальше должно быть полегче.

    Если проиграет – упадет в групповой этап Лиги Европы. Они туда в любом случае попадут, независимо от того, проиграют в третьем квалификационном раунде или в плей-офф.

    «Спартак» просто обязан побеждать

    Да, давайте сразу вспомним, как «Спартак» проваливался в квалификациях и проигрывал «Легии», «Санкт-Галлену», АЕКу и ПАОКу. И напомним себе, как это било по тренерам: Аленичев ушел сразу, Каррера продержался два месяца. У Кононова сейчас тоже не самое крепкое положение в клубе.

    Чемпионат «Спартак» начал относительно бодро (победа и ничья), но в обеих играх прослеживались проблемы москвичей: в первую очередь – в слаженности командных действий.

    Но «Тун», конечно, проходить нужно. Швейцарцы в прошлом сезоне заняли четвертое место в чемпионате. В клубе понимают, что игра против «Спартака» будет сложной. Спортивный координатор «Туна» Доминик Альбрехт уже прокомментировал результат жеребьевки:

    «Мы – небольшой клуб, который раз в несколько лет попадает в квалификацию Лиги Европы. Для нас эти матчи – большой опыт. Конечно, мы попытаемся победить «Спартак», но мы реалисты и понимаем, что не будем фаворитами в играх с российским клубом. В футболе возможно все, так что мы мотивированы на то, чтобы преподнести сюрприз».

    Если «Спартак» победит, он выйдет в плей-офф квалификации. А если победит и там – попадает в групповой этап. Если проиграет – мгновенно вылетит. Права на ошибку нет.

    Игры пройдут 8 августа (в Туне) и 15 августа (в Москве).

    Как же сложно придется «Арсеналу»

    Туляки стартуют со второго квалификационного раунда. Сначала будет «Нефтчи» (второе место в прошлом сезоне в чемпионате) а потом, если пройдут, «Бней Иегудой» (5 место в чемпионате Израиля и победа в кубке страны). Если «Арсенал» победит обоих соперников, то дальше попадет в финальную квалификацию, где будет ещe одна игра за выход в группу ЛЕ. Ошибаться тоже нельзя, иначе туляки сразу вылетят из еврокубков.

    В прошлом сезоне «Уфа» показала, как сложно стартовать в Лиге Европы со второго раунда. Уфимцы прошли двух соперников, вышли в финал квалификации, где проиграли «Рейнджерсу». Тогда «Уфа» сыграла шесть матчей в Европе за месяц, потеряла много сил и провалила старт в чемпионате (4 поражения из 6). Все это привело к тому, что уфимцы из крепкого середняка РПЛ за год превратились в главного аутсайдера и едва не вылетели в ФНЛ.

    У «Арсенала» есть шансы, чтобы пройти «Нефтчи» и «Бней Иегуду». Но в третьем матче соперник будет намного сильнее. Даже в случае прохода в группу ЛЕ тулякам будет очень сложно в РПЛ – все-таки у них не слишком большая обойма для участия в двух турнирах.

    Тут подробнее о том, как играют наши команды в РПЛ:

    После победы над «Сочи» все критиковали «Спартак». Сейчас стало лучше?

    «Краснодар» штормит. Провалил полтора матча, но все равно взял три очка

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2258

      4agaaa 3 минуты назад

      Буду болеть за Туляков!!!

      0
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      Рейтинг: +341

      Хведя 8 минут назад

      Краснодару надо выходить и играть, не думая о шансах.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +945

      Фан666 44 минуты назад

      Короче могут все пройти а могут и никто, но у Краснодара мало шансов.

      1
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      Рейтинг: -950

      Январь 59 1 час назад

      Ещё два тура в ЧР, Краснодар имеет возможность наиграть состав , наладить связи в комбинационной игре. Пожелаем удачи нашим клубам.

      1
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      Рейтинг: -46

      Вальдемар IV 1 час назад

      че там зе луиш забивал, все при судействе лапочкина причем пять раз подряд, мы же помним, если вы тут про спартак свой хотели очередную статейку накликать, то не пишите в тегах краснодар чтобы я не заходил а то глаза от ромбов кровоточат уже

      1
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      Рейтинг: +1385

      латунный сепаратист 1 час назад

      краснодар пройдёт. а хрюшки как всегда

      2
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      Рейтинг: +6490

      ufos73 1 час назад

      Да уж быкам "везет", в прошлом году Промес, в этом Зе... )

      0
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      Рейтинг: -46

      Вальдемар IV > ufos73 1 час назад

      так везет, это нулевые игрочишки вне судейской рпл, не забили промес, и этот скорее на лавке начнет

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