Зе Луиш встретится с любимым клубом РПЛ.

В Ньоне прошла жеребьевка квалификационных раундов еврокубков. В Лиге чемпионов «Краснодар» сыграет с «Порту». В Лиге Европы «Спартак» встретится с швейцарским «Туном», «Арсенал», в случае победы над «Нефтчи», попадет на израильский «Бней Иегуда».

«Краснодару» будет тяжело, но шансы есть

Краснодарцам, вероятно, достался самый сложный соперник из всех возможных (могли быть победители пар «Базель» – ПСВ; «Олимпиакос» – «Виктория Пльзень»). Но при этом «Краснодар» сыграет в идеальный момент – «Порту» будет слабее обычного.

• Это будет первый официальный матч для португальского клуба в новом сезоне. Чемпионат Португалии начинается только 11 августа. Для «Краснодара» это будет пятая официальная игра сезона.

• «Порту» кардинально изменился. Ушли ключевые игроки прошлых сезонов: Эррера, Милиато, Фелипе, Браими, Оливер Торрес. Пришли Зе Луиш (кстати, забил «Краснодару» 5 голов в 8 матчах РПЛ), Луис Диас (которым интересовался «Зенит») и Иван Маркано (помните по «Рубину»?). Самый дорогой трансфер – японец Никадзима из чемпионата Катара (точно нужно будет время для адаптации).

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 22, 2019

Плюс в центра защиты у «Порту» сыграют Пепе (36 лет) и Маркано (32 года). И этим двум полуветеранам еще нужно сыграться.

Но все-таки. «Порту» стабильно хорошо играет в Лиге чемпионов. Сложно вообще представить групповой этап без их участия. В трех последних сезонах португальцы даже выходили в плей-офф. Да и «Краснодар» стартовал не очень убедительно – команда провела всего один качественный тайм в двух матчах РПЛ.

Если «Краснодар» выиграет – попадет в раунд плей-офф, победа в котором обеспечит попадание в группу ЛЧ. Возможные соперники: «Брюгге», «Истанбул», «ЛАСК», «Базель», «Олимпиакос», «ПСВ» и «Виктория». Кажется, дальше должно быть полегче.

Если проиграет – упадет в групповой этап Лиги Европы. Они туда в любом случае попадут, независимо от того, проиграют в третьем квалификационном раунде или в плей-офф.

«Спартак» просто обязан побеждать

Да, давайте сразу вспомним, как «Спартак» проваливался в квалификациях и проигрывал «Легии», «Санкт-Галлену», АЕКу и ПАОКу. И напомним себе, как это било по тренерам: Аленичев ушел сразу, Каррера продержался два месяца. У Кононова сейчас тоже не самое крепкое положение в клубе.

Чемпионат «Спартак» начал относительно бодро (победа и ничья), но в обеих играх прослеживались проблемы москвичей: в первую очередь – в слаженности командных действий.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 22, 2019

Но «Тун», конечно, проходить нужно. Швейцарцы в прошлом сезоне заняли четвертое место в чемпионате. В клубе понимают, что игра против «Спартака» будет сложной. Спортивный координатор «Туна» Доминик Альбрехт уже прокомментировал результат жеребьевки:

«Мы – небольшой клуб, который раз в несколько лет попадает в квалификацию Лиги Европы. Для нас эти матчи – большой опыт. Конечно, мы попытаемся победить «Спартак», но мы реалисты и понимаем, что не будем фаворитами в играх с российским клубом. В футболе возможно все, так что мы мотивированы на то, чтобы преподнести сюрприз».

Если «Спартак» победит, он выйдет в плей-офф квалификации. А если победит и там – попадает в групповой этап. Если проиграет – мгновенно вылетит. Права на ошибку нет.

Игры пройдут 8 августа (в Туне) и 15 августа (в Москве).

Как же сложно придется «Арсеналу»

Туляки стартуют со второго квалификационного раунда. Сначала будет «Нефтчи» (второе место в прошлом сезоне в чемпионате) а потом, если пройдут, «Бней Иегудой» (5 место в чемпионате Израиля и победа в кубке страны). Если «Арсенал» победит обоих соперников, то дальше попадет в финальную квалификацию, где будет ещe одна игра за выход в группу ЛЕ. Ошибаться тоже нельзя, иначе туляки сразу вылетят из еврокубков.

В прошлом сезоне «Уфа» показала, как сложно стартовать в Лиге Европы со второго раунда. Уфимцы прошли двух соперников, вышли в финал квалификации, где проиграли «Рейнджерсу». Тогда «Уфа» сыграла шесть матчей в Европе за месяц, потеряла много сил и провалила старт в чемпионате (4 поражения из 6). Все это привело к тому, что уфимцы из крепкого середняка РПЛ за год превратились в главного аутсайдера и едва не вылетели в ФНЛ.

twit text — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 22, 2019

У «Арсенала» есть шансы, чтобы пройти «Нефтчи» и «Бней Иегуду». Но в третьем матче соперник будет намного сильнее. Даже в случае прохода в группу ЛЕ тулякам будет очень сложно в РПЛ – все-таки у них не слишком большая обойма для участия в двух турнирах.

Тут подробнее о том, как играют наши команды в РПЛ:

После победы над «Сочи» все критиковали «Спартак». Сейчас стало лучше?

«Краснодар» штормит. Провалил полтора матча, но все равно взял три очка