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Сульшер начал в «МЮ» с пяти голов. Невероятный старт

Как начиналась неделя

С увольнения Жозе. В понедельник слухи об отставке Моуринью были слишком назойливыми, а уже во вторник все произошло. Никогда еще «МЮ» не был так близок к «Спартаку» – там тоже попрощались с тренером с помощью фотографии стадиона. Португальца мало кому было жалко, над ним больше шутили, чем ему сочувствовали. С другой стороны, информация о компенсации могла сгладить реакцию.

Журналистам уволенный сказал всего два слова.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как реагировали

Тренеры и футболисты поддерживали Жозе: в их числе Гвардиола, Клопп, Марсело, Сарри. Непонятный инцидент возник с Полем Погба, который поставил в инстаграм собственную фотографию с ухмыляющимся лицом и надписью «Придумайте подпись». Запись вскоре была удалена, а француза за этот финт планируют оштрафовать.

Алексис Санчес вообще выложил в сторис своего инстаграма видео, как он подъезжает к клубной базе под песню с названием «Теперь мы свободны». Но тут уж вряд ли чилийца ждут какие-либо санкции.

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Какая история была самой странной

Она тоже связана с Санчесом. The Sun рассказала о том, что Санчес и Рохо делали ставки на увольнение Моуринью, и победил чилиец. Санчес с возмущением опроверг эту информацию в своих соцсетях.

Как «МЮ» нашел замену

Уже на следующий день стало ясно, кто будет новым главным тренером. Английские СМИ еще поздно вечером предположили, что назначат Уле-Гуннара Сульшера, а с утра сразу два момента заставили в это поверить: «МЮ» сделал запись о назначении норвежца на официальном сайте, а премьер-министр Норвегии пожелала в своем твиттере Сульшеру удачи в «МЮ». Позже обе записи были удалены, но буквально через несколько часов «МЮ» объявил о приходе Сульшера уже официально.

Норвежец будет управлять «МЮ» до конца нынешнего сезона. Помощники – Майк Фелан, Майкл Кэррик и Киран МакКенна.

О том, что «МЮ» не ошибся в выборе, окончательно стало ясно после реакции Артема Дзюбы. Одобрил!

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Публикация от text (@artem.dzyuba)

Как дебютировал Сульшер

Феноменально! «МЮ» настрелял пять голов в гостях. Уже на третьей минуте забил Рэшфорд, к получасу команда вела 2:0 благодаря мячу Эрреры, а перед самым перерывом отметился и Марсьяль. Во втором тайме счет до крупного довел Лингард – 5:1.

Вот только 5:1 эти были добыты в матче с одной из слабейших команд лиги – «Кардифф Сити». Чаще нее пропускает лишь «Фулхэм», больше нее в чемпионате не проигрывает никто. «Кардифф» героически бьется за выживание, но конкретно в этом туре был обречен проиграть – «МЮ» действовал вдохновенно и преуспел в реализации.

Что ждет норвежца дальше

«МЮ» назначил Сульшера в очень напряженное время – как раз тот самый Boxing Day, когда англичане рубятся через два дня на третий. Зато повезло с соперниками – через три дня «Хаддерсфилд», потом через четыре – «Борнмут», еще через три – «Ньюкасл» и снова через три – «Рединг» в Кубке.

Настоящая проверка Сульшера ждет не сейчас и даже не в следующем месяце. Скорее это произойдет в отрезок с февраля по март: когда «МЮ» сыграет с «Ливерпулем», «Арсеналом», «Ман Сити», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоном», а еще дважды с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Сейчас «МЮ» располагается на шестом месте в восьми очках от зоны Лиги чемпионов. Не лучшая стартовая позиция для Сульшера, зато счет в дебюте – тот, что нужен. Лучше и быть не могло. Последний раз «МЮ» столько забивал больше пяти лет назад. Причем было это еще при Алексе Фергюсоне – как раз в его последнем матче (5:5 против «Вест Бромвича»).

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Кардифф – Манчестер Юнайтед – 1:5 (1:3)

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 3; 0:2 – Эррера, 29; 1:2 – Камараса (с пенальти), 38; 1:3 – Марсьяль, 41; 1:4 – Лингард, 57; 1:5 – Лингард, 90.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Кардифф Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (19)
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Platon Faustov
1545515828
Вот только 5:1 эти были добыты в матче с одной из слабейших команд лиги – «Кардифф Сити». Мне интересно, насколько хорошо автор разбирается в АПЛ ? Тут ни одна команда просто так очки не отдает. Даже 3-0 с потом и кровью достается. Слабейшая в АПЛ не значит, что шансы обыграть ее весьма велики.
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I_R_O_N_M_A_N
1545529058
Будем надеяться, что летом подпишут полноценный контракт по результатам работы в этом сезоне)
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84aivengo
1545533906
с почином !!!
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Masteralex
1545541884
это говорит только о том, что эти зажравшиеся мудаки просто сливали тренера, а какие-то заслуги Сульшера появятся намного позже
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Superviser77
1545544357
Феноменального в этом дебюте ничего нет... Действительно все покажет время и игры с лидерами чемпионата...
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чемпион мира1
1545549863
Игры покажут какой он тренер.
Ответить
_MATRIX_
1545559486
Удаче, Уле-Гуннар!
Ответить
edw7777
1545582670
Вот, наконец-то, МЮ превратился в симпатичную команду.
Ответить
Norton FC
1545599168
Вот если будет 5 побед, то другое дело
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momwig_
1545634791
Ну, при классе игроков МЮ, классе оппонентов, да с учетом эмоционального всплеска и новых надежд - ни о чем не говорит этот результат. Хотя хорошее настроение на Рождество им гарантировано )))
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