Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка английской лиги против «Лестера» (3:1 по пенальти) и высказался об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера «МЮ».

Об игре с «Лестером»

Сложный матч. С «Лестером» всегда сложно. У нас вышел парень, которому 17 лет, и некоторые травмированные игроки. Хорошая игра.

О Моуринью

Мне всегда жаль тренера, когда подобное случается. Мы остаемся одни в такие моменты. Я близок ко всем тренерам, вас увольняют, когда результаты не хороши.

Я ему не нужен, он сильный. Желаю ему всего наилучшего, он скоро вернется.

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