Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»


    4.3
    Голосов: 3
    Сегодня, 14:10
    Скучно было только на поле.

    Седьмой клуб в карьере

    В «Бенфике» Жозе продержался 11 матчей, в «Лейрии» – 20, а дальше были только успехи. В «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале» тренер постоянно что-то выигрывал и к должности в «МЮ» пришел с 22 трофеями. Больше всех их было в Англии – сразу восемь в «Челси». Моуринью выиграл в этой стране все, что мог.

    Три трофея в первый же сезон

    Жозе сразу начал с победы в Суперкубке над сенсационным «Лестером», который выступал в ранге чемпиона. «МЮ» выиграл 2:1, а решающий гол за семь минут до конца забил Ибрагимович.

    В следующем году «МЮ» покорился Кубок лиги, в финале был обыгран «Саутгемптон» (3:2), а победный мяч снова забил Ибрагимович. На этот раз – за три минуты до финального свистка.

    Наконец, «МЮ» покорился евротрофей, которого недоставало в коллекции – манкунианцы выиграли Лигу Европы. По пути к финалу они прошли «Ростов», а в главном матче легко одолели «Аякс» 2:0. На этот раз Ибрагимович помочь не мог, но забили Погба и Мхитарян.

    Самый низкий процент побед

    Это если не считать «Бенфику» и «Лейрию», там процент был еще ниже, но и возглавлял эти клубы португалец недолго. 58,3% – результат в «МЮ». Чуть выше, буквально на мизер, в прошлой команде – «Челси» (58,8%). Самый высокий был в «Реале» – 71,9%.

    Всего же на счету Моуринью в «МЮ» 84 победы, 32 ничьи и 28 поражений.

    Ругался и мирился с Калачевым

    В 1/8 финала победной для «МЮ» Лиги Европы англичане играли с «Ростовом». Матч закончился вничью 1:1, но запомнился конфликтом Моуринью и Калачева, первый выражал недовольство, второй посоветовал тренеру молчать. «Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я сказал ему, что рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд». Ну а во время игры мы просто сказали друг другу «заткнись», – объяснил Жозе.

    Ругался с Конте. И тоже мирился

    В начале 2017-го Моуринью и Конте нападали друг на друга в прессе по самым разным поводам, а в марте во время матча Кубка Англии чуть не подрались. В ноябре была игра чемпионата, после которой тренеры не стали пожимать друг другу руки. «Если я не веду себя как клоун, это не значит, что я утратил страсть», – сказал Жозе, намекая на поведение Конте у поля. «Думаю, ему стоит взглянуть на себя прежнего. Иногда бывает – как это называется – «старческое слабоумие»: это когда ты немного забываешь, что делал в прошлом», – парировал итальянец.

    Наступил новый год и в феврале, кажется, все разрешилось.

    Конфликтовал с Хьюзом

    В сезоне-2017/18 «МЮ» и «Сток Сити», возглавляемый Марком Хьюзом, сыграли 2:2. Жозе отказался пожимать Хьюзу руку. «Я толкнул его, потому что он залез в мою техническую зону. Может, поэтому он не захотел пожать мне руку», – объяснил валлиец. Моуринью задали этот вопрос после игры, он ответил так: «Я не говорю о глупостях, я слишком стар для этого. О глупостях пусть говорят глупцы».

    Получил бутылкой по голове после матча с «Сити»

    Это произошло в декабре 2017-го. «МЮ» уступил «Ман Сити» 1:2, и в подтрибунном помещении завязалась потасовка. Вратарь «Сити» Эдерсон ругался с Моуринью, которому не понравилась громкое празднование команды в раздевалке. Затем тренера «МЮ» ударили бутылкой и облили молоком, а ассистент Гвардиолы Микель Артета получил удар в бровь.

    Разругался с вице-президентом из-за трансферов

    О конфликте писали все лето 2018-го. Вице-президент «МЮ» Эд Вудворд не хотел тратить большие деньги на трансферы, тогда как Жозе требовал усиления. Португалец часто повторял в прессе, что новые игроки необходимы и не был доволен тем, что за деньги пришли только Фред, Далот и Грант, хотя «МЮ» потратил 82 миллиона евро.

    Набросился на тренера «Челси»

    «Синие» спасли ничью на последней минуте, после чего помощник главного тренера «Челси» потанцевал перед Жозе. Португалец взбесился и погнался за ним в подтрибунное помещение. Позже конфликт был исчерпан. Конечно, это была провокация со стороны соперника.

    Такого Моуринью вы еще не видели

    Конфликтовал с рядом игроков

    Прежде всего, называются фамилии Погба, Марсьяля и Байи. В сентябре Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана, Марсьялем был недоволен из-за того, что тот задержался из-за тяжелых родов жены, а Байи в конфликте занял сторону французских друзей.

    Моуринью и Погба жестко ругаются. Один из них уйдет

    Показывал титулы на пальцах

    Фанаты «Челси» освистывали тренера. А он зарядил им жест, обозначающий чемпионские титулы, завоеванные во главе их команды.

    Фанаты «Ювентуса» оскорбляли Жозе. А он им показал, сколько титулов выиграл с «Интером».

    А этот жест в Турине и так все помнят.

    В общем, если то же самое повторится и с фанатами «МЮ» Моуринью уже знает, что нужно делать. Трофеев – те же три.

    Еще несколько фактов

    • Гвардиола и Моуринью были одновременно назначены в клубы из Манчестера. За этот период «Сити» забил больше «Юнайтед» на целых 83 гола.

    • Три года назад Жозе был уволен из «Челси» после поражения от лидера АПЛ («Лестера»). То же самое случилось и сейчас – «МЮ» проиграл лидирующему «Ливерпулю», и Жозе – аут. Даже даты почти совпали – 17 декабря 2015 и 18 декабря 2018.

    • Каждому из трех последних увольнений способствовал Юрген Клопп – его команды уничтожали клубы Моуринью незадолго до отставок. 1:4 от «Боруссии» в ЛЧ («Реал»), по 1:3 от «Ливерпуля» («Челси» и «МЮ»).

    • Так плохо (26 очков в 17 матчах) команда последний раз стартовала только в сезоне-1990/91.

    Увольнение с фото стадиона – похоже, уже традиция.

    Исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» на 48 часов будет назначен Майкл Кэррик.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ESPN
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +108

      BellatrixBlack 22 минуты назад

      как по мне, МЮ клуб одного тренера, даже не видится он во главе с другим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Rooney102 53 минуты назад

      все равно спасибо хотя бы за 3 трофея.Просто пришло время Юнайтед возродиться по другому! Успехов в дальнейшем.Надеюсь после НГ появиться тот, кто составит реальную конкуренцию Пепу и Клоппу и приведет МЮ к новым вершинам на всех аренах.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104614
    #2
    Zenit-84
    76110
    #3
    Андрей Ермошин
    66989
    #4
    Chernyi Lis
    64813
    #5
    DeMoN-FCMU
    62766
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru