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Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

Седьмой клуб в карьере

В «Бенфике» Жозе продержался 11 матчей, в «Лейрии» – 20, а дальше были только успехи. В «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале» тренер постоянно что-то выигрывал и к должности в «МЮ» пришел с 22 трофеями. Больше всех их было в Англии – сразу восемь в «Челси». Моуринью выиграл в этой стране все, что мог.

Три трофея в первый же сезон

Жозе сразу начал с победы в Суперкубке над сенсационным «Лестером», который выступал в ранге чемпиона. «МЮ» выиграл 2:1, а решающий гол за семь минут до конца забил Ибрагимович.

В следующем году «МЮ» покорился Кубок лиги, в финале был обыгран «Саутгемптон» (3:2), а победный мяч снова забил Ибрагимович. На этот раз – за три минуты до финального свистка.

Наконец, «МЮ» покорился евротрофей, которого недоставало в коллекции – манкунианцы выиграли Лигу Европы. По пути к финалу они прошли «Ростов», а в главном матче легко одолели «Аякс» 2:0. На этот раз Ибрагимович помочь не мог, но забили Погба и Мхитарян.

Самый низкий процент побед

Это если не считать «Бенфику» и «Лейрию», там процент был еще ниже, но и возглавлял эти клубы португалец недолго. 58,3% – результат в «МЮ». Чуть выше, буквально на мизер, в прошлой команде – «Челси» (58,8%). Самый высокий был в «Реале» – 71,9%.

Всего же на счету Моуринью в «МЮ» 84 победы, 32 ничьи и 28 поражений.

Ругался и мирился с Калачевым

В 1/8 финала победной для «МЮ» Лиги Европы англичане играли с «Ростовом». Матч закончился вничью 1:1, но запомнился конфликтом Моуринью и Калачева, первый выражал недовольство, второй посоветовал тренеру молчать. «Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я сказал ему, что рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд». Ну а во время игры мы просто сказали друг другу «заткнись», – объяснил Жозе.

Ругался с Конте. И тоже мирился

В начале 2017-го Моуринью и Конте нападали друг на друга в прессе по самым разным поводам, а в марте во время матча Кубка Англии чуть не подрались. В ноябре была игра чемпионата, после которой тренеры не стали пожимать друг другу руки. «Если я не веду себя как клоун, это не значит, что я утратил страсть», – сказал Жозе, намекая на поведение Конте у поля. «Думаю, ему стоит взглянуть на себя прежнего. Иногда бывает – как это называется – «старческое слабоумие»: это когда ты немного забываешь, что делал в прошлом», – парировал итальянец.

Наступил новый год и в феврале, кажется, все разрешилось.

Конфликтовал с Хьюзом

В сезоне-2017/18 «МЮ» и «Сток Сити», возглавляемый Марком Хьюзом, сыграли 2:2. Жозе отказался пожимать Хьюзу руку. «Я толкнул его, потому что он залез в мою техническую зону. Может, поэтому он не захотел пожать мне руку», – объяснил валлиец. Моуринью задали этот вопрос после игры, он ответил так: «Я не говорю о глупостях, я слишком стар для этого. О глупостях пусть говорят глупцы».

Получил бутылкой по голове после матча с «Сити»

Это произошло в декабре 2017-го. «МЮ» уступил «Ман Сити» 1:2, и в подтрибунном помещении завязалась потасовка. Вратарь «Сити» Эдерсон ругался с Моуринью, которому не понравилась громкое празднование команды в раздевалке. Затем тренера «МЮ» ударили бутылкой и облили молоком, а ассистент Гвардиолы Микель Артета получил удар в бровь.

Разругался с вице-президентом из-за трансферов

О конфликте писали все лето 2018-го. Вице-президент «МЮ» Эд Вудворд не хотел тратить большие деньги на трансферы, тогда как Жозе требовал усиления. Португалец часто повторял в прессе, что новые игроки необходимы и не был доволен тем, что за деньги пришли только Фред, Далот и Грант, хотя «МЮ» потратил 82 миллиона евро.

Набросился на тренера «Челси»

«Синие» спасли ничью на последней минуте, после чего помощник главного тренера «Челси» потанцевал перед Жозе. Португалец взбесился и погнался за ним в подтрибунное помещение. Позже конфликт был исчерпан. Конечно, это была провокация со стороны соперника.

Такого Моуринью вы еще не видели

Конфликтовал с рядом игроков

Прежде всего, называются фамилии Погба, Марсьяля и Байи. В сентябре Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана, Марсьялем был недоволен из-за того, что тот задержался из-за тяжелых родов жены, а Байи в конфликте занял сторону французских друзей.

Моуринью и Погба жестко ругаются. Один из них уйдет

Показывал титулы на пальцах

Фанаты «Челси» освистывали тренера. А он зарядил им жест, обозначающий чемпионские титулы, завоеванные во главе их команды.

Фанаты «Ювентуса» оскорбляли Жозе. А он им показал, сколько титулов выиграл с «Интером».

А этот жест в Турине и так все помнят.

В общем, если то же самое повторится и с фанатами «МЮ» Моуринью уже знает, что нужно делать. Трофеев – те же три.

Еще несколько фактов

• Гвардиола и Моуринью были одновременно назначены в клубы из Манчестера. За этот период «Сити» забил больше «Юнайтед» на целых 83 гола.

• Три года назад Жозе был уволен из «Челси» после поражения от лидера АПЛ («Лестера»). То же самое случилось и сейчас – «МЮ» проиграл лидирующему «Ливерпулю», и Жозе – аут. Даже даты почти совпали – 17 декабря 2015 и 18 декабря 2018.

• Каждому из трех последних увольнений способствовал Юрген Клопп – его команды уничтожали клубы Моуринью незадолго до отставок. 1:4 от «Боруссии» в ЛЧ («Реал»), по 1:3 от «Ливерпуля» («Челси» и «МЮ»).

• Так плохо (26 очков в 17 матчах) команда последний раз стартовала только в сезоне-1990/91.

Увольнение с фото стадиона – похоже, уже традиция.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» на 48 часов будет назначен Майкл Кэррик.

Места, где Моуринью спасет карьеру

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Rooney102
1545132246
все равно спасибо хотя бы за 3 трофея.Просто пришло время Юнайтед возродиться по другому! Успехов в дальнейшем.Надеюсь после НГ появиться тот, кто составит реальную конкуренцию Пепу и Клоппу и приведет МЮ к новым вершинам на всех аренах.
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WhiteEgon
1545135960
Хотелось бы, чтобы САФ вернулся спасать команду...
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love love
1545136568
Я думаю его уволили не за последние игровые результаты , и конфликты с игроками в команде, а из за разногласий с руководством, в первую очередь из за отказов финансировать новые трансферы. И когда говорят уволили, это не всегда значит, что его уволили, он мог и сам уйти.
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Yuriy_Shahta
1545137399
Долго без работы не останется, главное не в Монако...
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Bozigit
1545138783
Кто следующий?
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SEREZHA7575
1545139110
+++
Ответить
Oldtrafford83/97
1545146177
Жаль Гиггса не рассматривают и при всём уважении к Сульшеру,но его время пока не пришло.
Ответить
mihail200606
1545156733
МЮ нужно вбухать деньги в изобретение эликсира молодости для САФа... это будут щас самые обоснованные траты))
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I_R_O_N_M_A_N
1545156785
Ну что, очередь Зидана...?
Ответить
kachan63
1545160502
Зидана, если он пойдёт в М. Ю., постигнет та же участь, т. к. руководство М. Ю. просто неблагодарные твари.
Ответить
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