Три кубка и скандалы. Чем запомнился Моуринью в «МЮ»

Седьмой клуб в карьере

В «Бенфике» Жозе продержался 11 матчей, в «Лейрии» – 20, а дальше были только успехи. В «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале» тренер постоянно что-то выигрывал и к должности в «МЮ» пришел с 22 трофеями. Больше всех их было в Англии – сразу восемь в «Челси». Моуринью выиграл в этой стране все, что мог.

Три трофея в первый же сезон

Жозе сразу начал с победы в Суперкубке над сенсационным «Лестером», который выступал в ранге чемпиона. «МЮ» выиграл 2:1, а решающий гол за семь минут до конца забил Ибрагимович.

В следующем году «МЮ» покорился Кубок лиги, в финале был обыгран «Саутгемптон» (3:2), а победный мяч снова забил Ибрагимович. На этот раз – за три минуты до финального свистка.

Наконец, «МЮ» покорился евротрофей, которого недоставало в коллекции – манкунианцы выиграли Лигу Европы. По пути к финалу они прошли «Ростов», а в главном матче легко одолели «Аякс» 2:0. На этот раз Ибрагимович помочь не мог, но забили Погба и Мхитарян.

Самый низкий процент побед

Это если не считать «Бенфику» и «Лейрию», там процент был еще ниже, но и возглавлял эти клубы португалец недолго. 58,3% – результат в «МЮ». Чуть выше, буквально на мизер, в прошлой команде – «Челси» (58,8%). Самый высокий был в «Реале» – 71,9%.

Всего же на счету Моуринью в «МЮ» 84 победы, 32 ничьи и 28 поражений.

Ругался и мирился с Калачевым

В 1/8 финала победной для «МЮ» Лиги Европы англичане играли с «Ростовом». Матч закончился вничью 1:1, но запомнился конфликтом Моуринью и Калачева, первый выражал недовольство, второй посоветовал тренеру молчать. «Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я сказал ему, что рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд». Ну а во время игры мы просто сказали друг другу «заткнись», – объяснил Жозе.

Ругался с Конте. И тоже мирился

В начале 2017-го Моуринью и Конте нападали друг на друга в прессе по самым разным поводам, а в марте во время матча Кубка Англии чуть не подрались. В ноябре была игра чемпионата, после которой тренеры не стали пожимать друг другу руки. «Если я не веду себя как клоун, это не значит, что я утратил страсть», – сказал Жозе, намекая на поведение Конте у поля. «Думаю, ему стоит взглянуть на себя прежнего. Иногда бывает – как это называется – «старческое слабоумие»: это когда ты немного забываешь, что делал в прошлом», – парировал итальянец.

Наступил новый год и в феврале, кажется, все разрешилось.

Конфликтовал с Хьюзом

В сезоне-2017/18 «МЮ» и «Сток Сити», возглавляемый Марком Хьюзом, сыграли 2:2. Жозе отказался пожимать Хьюзу руку. «Я толкнул его, потому что он залез в мою техническую зону. Может, поэтому он не захотел пожать мне руку», – объяснил валлиец. Моуринью задали этот вопрос после игры, он ответил так: «Я не говорю о глупостях, я слишком стар для этого. О глупостях пусть говорят глупцы».

Получил бутылкой по голове после матча с «Сити»

Это произошло в декабре 2017-го. «МЮ» уступил «Ман Сити» 1:2, и в подтрибунном помещении завязалась потасовка. Вратарь «Сити» Эдерсон ругался с Моуринью, которому не понравилась громкое празднование команды в раздевалке. Затем тренера «МЮ» ударили бутылкой и облили молоком, а ассистент Гвардиолы Микель Артета получил удар в бровь.

Разругался с вице-президентом из-за трансферов

О конфликте писали все лето 2018-го. Вице-президент «МЮ» Эд Вудворд не хотел тратить большие деньги на трансферы, тогда как Жозе требовал усиления. Португалец часто повторял в прессе, что новые игроки необходимы и не был доволен тем, что за деньги пришли только Фред, Далот и Грант, хотя «МЮ» потратил 82 миллиона евро.

Набросился на тренера «Челси»

«Синие» спасли ничью на последней минуте, после чего помощник главного тренера «Челси» потанцевал перед Жозе. Португалец взбесился и погнался за ним в подтрибунное помещение. Позже конфликт был исчерпан. Конечно, это была провокация со стороны соперника.

Такого Моуринью вы еще не видели

Конфликтовал с рядом игроков

Прежде всего, называются фамилии Погба, Марсьяля и Байи. В сентябре Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана, Марсьялем был недоволен из-за того, что тот задержался из-за тяжелых родов жены, а Байи в конфликте занял сторону французских друзей.

Моуринью и Погба жестко ругаются. Один из них уйдет

Показывал титулы на пальцах

Фанаты «Челси» освистывали тренера. А он зарядил им жест, обозначающий чемпионские титулы, завоеванные во главе их команды.

Фанаты «Ювентуса» оскорбляли Жозе. А он им показал, сколько титулов выиграл с «Интером».

А этот жест в Турине и так все помнят.

В общем, если то же самое повторится и с фанатами «МЮ» Моуринью уже знает, что нужно делать. Трофеев – те же три.

Еще несколько фактов

• Гвардиола и Моуринью были одновременно назначены в клубы из Манчестера. За этот период «Сити» забил больше «Юнайтед» на целых 83 гола.

• Три года назад Жозе был уволен из «Челси» после поражения от лидера АПЛ («Лестера»). То же самое случилось и сейчас – «МЮ» проиграл лидирующему «Ливерпулю», и Жозе – аут. Даже даты почти совпали – 17 декабря 2015 и 18 декабря 2018.

• Каждому из трех последних увольнений способствовал Юрген Клопп – его команды уничтожали клубы Моуринью незадолго до отставок. 1:4 от «Боруссии» в ЛЧ («Реал»), по 1:3 от «Ливерпуля» («Челси» и «МЮ»).

• Так плохо (26 очков в 17 матчах) команда последний раз стартовала только в сезоне-1990/91.

Увольнение с фото стадиона – похоже, уже традиция.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» на 48 часов будет назначен Майкл Кэррик.

Места, где Моуринью спасет карьеру